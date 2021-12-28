Мужчина сорвался с обрыва в горах Кабардино-Балкарии

28 декабря 2021, 17:32

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Квадроцикл вместе с водителем упал с высоты в горах Зольского района Кабардино-Балкарии. Спасатели приступили к поискам мужчины, сообщило сегодня республиканское управление МЧС.

В Зольском районе, вблизи от смотровой площадки плато "Канжал" с обрыва упал квадроцикл вместе с водителем. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии сегодня в 14.10 мск.

На поиски водителя отправились пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 5 человек и 1 единицы техники, сообщило МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 24 августа спасатели обнаружили на дне обрыва в Черекском районе тело 14-летней девочки, которая днем ранее ушла из дома. Было начато расследование дела об убийстве.