28 декабря 2021, 17:32

Мужчина сорвался с обрыва в горах Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Квадроцикл вместе с водителем упал с высоты в горах Зольского района Кабардино-Балкарии. Спасатели приступили к поискам мужчины, сообщило сегодня республиканское управление МЧС.

В Зольском районе, вблизи от смотровой площадки плато "Канжал" с обрыва упал квадроцикл вместе с водителем. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии сегодня в 14.10 мск.

На поиски водителя отправились пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 5 человек и 1 единицы техники, сообщило МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 24 августа спасатели обнаружили на дне обрыва в Черекском районе тело 14-летней девочки, которая днем ранее ушла из дома. Было начато расследование дела об убийстве.

Примечание:

"Спасатели нашли заблудившихся под Нальчиком людей", "Нашлись пропавшие в Кабардино-Балкарии охотники", "Спасателям удалось спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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