Южный окружной военный суд, 28 декабря 2021 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

28 декабря 2021, 14:00

Жительница Адыгеи осуждена на 8,5 лет за финансирование терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к восьми с половиной годам заключения жительницу Адыгеи Марину Мугу, признав ее виновной по делу о финансировании терроризма.

По материалам дела, 40-летняя уроженка аула Габукай в Теучежском районе Адыгеи Марина Мугу обвинялась в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).

Часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ Финансировании терроризма предусматривает от восьми лет колонии до пожизненного лишения свободы.

"Установлено, что с ноября 2019 года по апрель 2020 года подсудимая, находясь на территории Адыгейска и Теучежского района Республики Адыгея, желая помочь своей родственнице, осуществила денежные переводы в общей сумме 90 001 рублей для последующей передачи данному лицу, предназначенные для продолжения его участия за границей Российской Федерации в деятельности [запрещенной в РФ судом] международной террористической организации "Исламское государство" – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда.

Марина Мугу была признана судом виновной, который приговорил ее к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Вину она отрицала. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавил сотрудник пресс-службы.

Комментариями Марины Мугу или ее адвоката относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает. Уголовное дело в отношении Мугу поступило в суд 12 июля, слушания по существу начались в августе, процесс занял 15 заседаний, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, 20 декабря военный суд в Ростове-на-Дону назначил крупный штраф жителю Адыгеи Казихану Шахпазову, признав его виновным в публичном оправдании терроризма после комментариев в интернете.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Активистка Олейникова оштрафована за плакат в соцсети", "Житель Таганрога оштрафован по делу о пропаганде терроризма", "Журналистка Светлана Прокопьева осуждена по делу об оправдании терроризма".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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