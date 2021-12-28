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28 декабря 2021, 13:47

Житель Кубани обвинен в вырубке деревьев на 2 млн рублей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело о незаконной вырубке ясеня и шелковицы в Каневском районе передано в суд, сообщило МВД.

По данным следствия, обвиняемый - 26-летний житель Каневского района - спилил на территории сельского поселения деревья породы ясень и шелковица, не имея разрешительных документов. "Сумма ущерба составила более 2 миллионов 200 тысяч рублей", - проинформировало ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины было возбуждено дело по части 3 статьи 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений). На период предварительного следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2020 года жители Сочи заявили о вырубке здоровых деревьев в лесном массиве. Они утверждали, что чиновники не реагируют на жалобы.

Примечание:

"Жители Сочи потребовали остановить вырубку краснокнижных деревьев", "Сочинцы потребовали от властей защитить парк от вырубки", "Жители Сочи потребовали прекратить застройку Ахуна".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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