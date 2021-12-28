Жителей Краснодара возмутило отсутствие отопления в холодное время года

28 декабря 2021, 09:36

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В Краснодаре восстановлена подача тепла в дома около 40 тысяч жителей, прерванная ранее из-за аварии, сообщили спасатели. Подача тепла прерывается зимой, так как власти не проводят ремонт теплосетей летом, указали местные жители в соцсетях. Также они пожаловались на низкую температуру в их домах.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 27 декабря более 200 многоквартирых домов, в которых живут около 40 тысяч человек, остались без теплоснабжения после аварии на тепловой магистрали в Краснодаре.

Ремонтные работы по восстановлению подачи тепла краснодарцам завершены, сообщили сегодня спасатели. "По информации на 06.00 [мск] 28.12.2021 год ремонтно-восстановительные работы на магистральном теплопроводе завершены, теплоноситель подаётся в систему теплоснабжения", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю.

Жители Краснодара раскритиковали местные власти за отключение подачи тепла. Публикация о том, что часть города осталась без отопления, была размещена вечером 27 декабря в соцсети "ВКонакте", в группе "ЧП Краснодар. Новости", на которою подписаны более 94,6 пользователей. К 09.35 мск 28 декабря эта запись набрала семь отметок "нравится" и 11 комментариев.

"Это очередную новостройку подключают. Потом со светом та же беда будет", – предположил Максим Максимов. "Как же так? ЧП в элитных районах! Быть такого не может", – написала Наталья Гах.

"Сутки дома ледник", – пожаловался Иван Иванов. "Сказано было, к зимнему периоду все готово. Так что все нормально, не выдумывайте", – сыронизировал Александр Белов.

Публикация об отключении подачи тепла в Краснодаре была также размещена вечером 27 декабря в Instagram-паблике typodar, на который подписаны около 248 тысяч пользователей. К 09.35 мск 28 декабря эта запись набрала 564 отметки "нравится" и 38 комментариев. Большая часть их авторов также раскритиковала власти.

"Не меняют старую технику летом – всё на износ. Правильно, безалаберность, безнаказанность", – отметила svetlanamoskalenko35.

"Летом типа профилактику делают, а на самом деле бездействуют", – высказала схожее мнение lyuza123_198.

"А чем они летом занимались?" – спросил _k_real_. "Тратили деньги, которые наэкономили в зимний сезон", – сыронизировала naidenova_kris.

"Пока не будет уголовной ответственности или многомиллионных штрафов, так и будет продолжаться", – считает vyacheslav_abakumov. "Зато как оплату, так дерут по полной", – подчеркнула natalllllka.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Краснодаре сегодня ясная погода, температура +8 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 29 декабря ожидается снегопад, температура воздуха понизится до +5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.