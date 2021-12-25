Цаленджиха: между надеждой и разочарованием

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Цаленджиха - муниципалитет на северо-западе Грузии. В 2021 году он стал единственным, где на выборах мэра победил представитель оппозиции. Результат вначале вызвал большой резонанс по всей стране. Но скоро о Цаленджихе забыли даже в победившей здесь партии. Почему это произошло, как живут и на что надеются местные жители, когда выберут председателя местного совета и на что надеется мэр, разбирались журналисты JAMnews.

Материал подготовлен на основе публикации «Грузинский “остров свободы” - Цаленджиха между надеждой и разочарованием», размещенной сегодня в JAMnews

Цаленджиха - небольшой муниципалитет на северо-западе Грузии - в результате выборов в органы местного самоуправления в октябре 2021 года, стал исключительным местом. Это единственная самоуправляемая община из 64 муниципалитетов Грузии, где на выборах мэра победил представитель оппозиции.

До этого, с 2014 года, всеми муниципалитетами и городами Грузии управляла правящая партия олигарха Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».

Цаленджиха находится в регионе Самегрело-Верхняя Сванетия, в нескольких километрах от границы Абхазии. В этом муниципалитете проживает немногим более двадцати тысяч человек, и он мало чем отличается от других небольших районов Грузии.

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Однако результат выборов в Цаленджихе вызвал большой резонанс по всей стране. Этот факт стал темой мемов и шуток в соцсетях - многие написали, что переезжают в Цаленджиху жить в поисках свободы, некоторые стали искать у себя цаленджихские корни либо спрашивать, как получить цаленджихскую «грин-карту» .

Были и такие, кто всерьез задумался купить здесь землю или дом. А некоторые влиятельные предприниматели даже заявили, что готовы инвестировать в Цаленджиху. Оппозиция считает, что Цаленджиха должна стать передовой политического фронта и примером для других регионов.

JAMnews посетил этот небольшой городок, чтобы посмотреть, как здесь живут люди, почему он вдруг оказался таким особенным на избирательной карте страны и каковы его шансы на развитие.

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Конец декабря, холодно и дождливо. Мы едем в Цаленджиху из города Зугдиди. Дорога старая, разбитая, с выбоинами. По обе стороны дороги - красивые большие мегрельские дома с ухоженными дворами.

Через некоторое время начинается темная, только что заасфальтированная дорога. Въезжаем в Цаленджиху. В центре города стоит большая новая елка, украшенная красными лентами. «Это подарок от компании Coca-Cola. Несколько дней назад ее торжественно зажгли», - говорит местный житель Бека Чачибая, который встретил нас в центре Цаленджихи.

Беке 36 лет. Несколько лет он проработал в Польше. Говорит, что там были очень тяжелые условия работы, поэтому он не выдержал и вернулся.

Многие уехали из Цаленджихи в Европу

«Молодые ребята в основном едут в Польшу, а также иногда в Германию и Турцию, но сезонно - чаще в летние месяцы, когда есть определенная физическая работа. Они едут на три месяца, а потом думают остаться там », - говорит Иракли Харчилава, уполномоченный новоизбранного мэра Цаленджихи в городке энергетиков Джвари, также относящемуся к муниципалитету Цаленджихи.

Почему большинство здесь проголосовало за оппозицию? - спрашиваю новоназначенного беспартийного уполномоченного. Он говорит, что Цаленджиха всегда была в оппозиции. Но к этому добавилось еще несколько факторов: равнодушие правительства к региону и крайняя бедность. В Цаленджихе также говорят, что на этих выборах власть вступила в сговор с людьми с сомнительной репутацией и пыталась через них влиять на людей - посредством давления, подкупа и запугивания. После этого последовала обратная реакция. «Как будто наш регион стерли с карты Грузии, его не существовало. Люди видели, как он тонет в болоте, и выхода, казалось, не было. Они поняли, что изменения необходимы», - говорит местный житель Леван Белкания.

Источник дохода жителей Цаленджихи - либо выращивание фундука и черники, либо торговля. Здесь нет другой работы, кроме местного самоуправления, школ и детских садов. Плотина самой большой в Грузии Ингури ГЭС, расположенная в муниципалитете Цаленджиха, дает работу совсем малому количеству людей.

«У меня два магазина, но мне не хватает на расходы. Нас в семье восемь человек, всем нужна еда. Мне помогают дети, один в Италии, другая в России. Здесь только торговля, других доходов у людей нет», - говорит местная предпринимательница Майя Габедава. У Майи - небольшой ларек, где она торгует всякой мелочью и аксессуарами на рынке Цаленджихи.

«Победили несмотря на фальсификации»

Новый мэр - член крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Лидер и создатель этой партии - бывший президент Михаил Саакашвили, который вернулся в Грузию из Украины как раз перед местными выборами, и сразу же был арестован.

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До этих выборов никто не знал Гиорги Харчилава за пределами его родного региона, но сегодня он знаменит на всю Грузию - он частый гость ток-шоу на центральных каналах.

В понедельник утром идет дождь. Двор мэрии Цаленджихи забит машинами. Мэрия - старое здание советской постройки, пропитанное запахом керосина. В приемной полно людей, все хотят попасть к мэру. В основном ради того, чтобы попросить о помощи. Накануне в селах Цаленджихи дождь размыл дороги, где-то возникли пожары. Мэр говорит, что у него сегодня много работы - он ​​должен выслушать посетителей, осмотреть поврежденную дорогу и навестить семьи, пострадавшие от пожара.

У мэра большой кабинет, у письменного стола стоит кожаное кресло, за спиной которого вывешены флаги Грузии и Евросоюза. На столе много канцелярских принадлежностей. Он явно чувствует себя неловко, сидя посреди большого кабинета. 51-летний Гиорги Харчилава - местный житель, родился и вырос в Цаленджихе. У него жена и трое детей. Это не первый его шаг в политике. Когда-то, при предыдущем правительстве, он уже был председателем Цаленджихского Сакребуло - местного совета.

Его главным соперником на выборах в 2021 году был кандидат от правящей партии Гога Гулордава. В первом туре Харчилава победил своего соперника 207 голосами, а во втором - 311 голосами, набрав 51,09 процентов против 48,9 у Гулордава.

Харчилава говорит, что в Цаленджихе власть использовала все методы давления на избирателей - запугивание, подкуп, фальсификации: «До выборов четверо мажоритарных [по одномандатным округам - JAMnews] кандидатов от оппозиции сняли свои кандидатуры, все четверо были учителями. Система, режим работали. Выборы и здесь были сфальсифицированы, но есть предел фальсификации, и мы переступили эту верхнюю границу. Если бы не эта фальсификация, мы бы взяли 70 процентов».

Как вы победили на выборах? - спрашиваю мэра.

«В Цаленджихе есть исторический контекст, и этот контекст повторяется во времени. В 90-е отсюда началось национальное движение, в 2003 году. Революция роз. Затем наступили годы реформ. Критическое отношение людей к власти никогда не смягчалось. Особенно сейчас все понимают, что мы на самом деле боремся с нашим северным соседом. Моя биография с юных лет жизненно связана с этим городом - работа в системе образования, занятия спортом», - рассказывает Харчилава.

Первый кризис

Через два месяца после выборов в Цаленджихе не заметно того «заряда», которого ожидаешь, глядя из грузинской столицы. Эйфория и эмоции от победы оппозиции явно прошли. Многие местные жители избегают откровенных разговоров перед камерой. В частных беседах некоторые говорят, что, хотя они поддерживали оппозицию, но «не хотят проблем» и больше не выступают публично. Здесь говорят, что будущее оппозиции в Цаленджихе снова стало туманным, и «кто завтра будет хозяином», неизвестно.

Уже налицо первый кризис - депутаты новоизбранного Сакребуло так и не смогли избрать председателя. 23 января провалилась четвертая попытка. Дело в том, что в Цаленджихском Сакребуло, где 27 депутатов, ни одна из партий не имеет большинства. 11 депутатов избраны от правящей партии «Грузинская мечта», столько же - от ЕНД. Трое - от партии бывшего премьер-министра Гиорги Гахария «За Грузию». Один депутат - от оппозиционной партии "Лело" и один - независимый (член партии Гахария, недавно вышедший из партии).

Фактически баланс сил равный - в совете 12 оппозиционных (11 от ЕНД + 1 от «Лело», которые выступают единым фронтом) и 12 проправительственных депутатов («Грузинская мечта» + 1 независимый депутат). Следовательно, голоса троих депутатов от партии Гахария стали фактически решающими. Партия Гахария - премьер-министра в правительстве «Грузинской мечты», скандально ушедшего в отставку в начале 2021 года - строила свою предвыборную программу на том, что одинаково дистанцировалась как от «Грузинской мечты», так и от ЕНД.

ЕНД предлагает партии Гахария выдвинуть своего кандидата на должность председателя Сакребуло. Но договориться и проголосовать до сих пор не удалось.

Иракли Харчилава убежден, что власти искусственно затягивают процесс, потому что власть не хочет уступать этот муниципалитет оппозиции и пытается назначить здесь перевыборы: «Власть не может смириться с тем, что здесь произошло. Поскольку Цаленджиха является для нас местом победы и мотиватором для других муниципалитетов, это фактор страха для «Грузинской мечты» - место, где могут начаться изменения», - считает Харчилава.

Кто бы ни стоял за этим, факт остается фактом - в муниципалитете, который должен был стать чуть ли не главным политическим центром страны, процессы заморожены - местный совет не может принять даже бюджет на 2022 год.

Про Цаленджиху, кажется, забыла и столичная оппозиция - город исчез из политической и информационной повестки дня. В течение почти трех недель JAMnews пытался узнать от Единого Национального движения, каковы его планы в отношении Цаленджихи, но безуспешно. Некоторые оппозиционные партии прямо заявили нам, что не хотят сейчас говорить об этом.

Между тем, часть сторонников оппозиции начала массовую голодовку с требованием освобождения Саакашвили, и наши настойчивые попытки поговорить о Цаленджихе они сочли неуместными. «Оппозиция ушла в сторону от реальной жизни, это факт. Сейчас главная линия фронта для них проходит через нахождение Михаила Саакашвили в тюрьме или на свободе. Они давно забыли Цаленджиху. Наша оппозиция очень любит обещания, но ей лень претворять их в жизнь», - сказал нам политический обозреватель Гия Хухашвили.

«Процесс не идет вперед, местные советы не могут перейти к обсуждению других вопросов. В каждом случае это может вызвать кризис муниципального масштаба, а это в первую очередь ударит по идее управления, основанного на консенсусе», - говорит Вахушти Менабде, директор программы поддержки демократических институтов Ассоциации молодых юристов Грузии.

Иракли Мелашвили, эксперт по вопросам самоуправления, говорит нам, что если кризис продолжится и бюджет не будет утвержден в течение трех месяцев, правительство назначит досрочные выборы в Цаленджихе: «И я сомневаюсь, что это будет выгодный вариант для оппозиции, даже для того же Гахария», - считает Мелашвили.

По его словам, решение проблемы - переговоры и европейская модель местных советов, когда должности распределяются в соответствии с полученными голосами: «Не одна победившая партия получает все мандаты, а они распределяются в зависимости от того, кто какой процент получил. Если кто-то, например, получил 30 процентов голосов, получит треть должностей. Затем эти чиновники соревнуются друг с другом, пытаясь показать населению, кто делает свою работу лучше. Но в грузинской политике этого не происходит».

На какие уступки вы готовы пойти для выхода из кризиса? - спрашиваю мэра Цаленджихи.

«Когда троим депутатам 11 депутатов предлагают выдвинуть кандидата в председатели - разве это уже не уступка?! «Грузинская мечта» пытается переоформить на себя проигранные выборы, у нее есть амбиции назначить председателя в Сакребуло и получить большинство в комиссиях. Я спрашиваю, - почему? По какому праву?» - говорит Гиорги Харчилава.

«Клуб друзей Цаленджихи» и шансы на развитие

Гиорги Харчилава не теряет время, ожидая, пока будет преодолен кризис в Сакребуло. Он часто бывает в столице и встречается с людьми, готовыми внести свой вклад в развитие Цаленджихи.

Харчилава объединяет этих людей в «клуб друзей». Список уже впечатляющий. Восточноевропейский центр многопартийной демократии (EECMD) уже открыл новый офис в Цаленджихе - Democracy Hub. Организация будет работать политическим просвещением местных жителей и повышением эффективности самоуправления.

Образовательные и культурные мероприятия в Цаленджихе будут финансироваться телекомпанией Formula TV. Телевидение открывает медиацентр для молодежи, планирует напечатать рисунки известного поэта Терентия Гранели для его музея, и реабилитирует стадион города Джвари.

Кроме этого, компания «Coca-Cola Bottlers Georgia» возьмет на себя патронат этого стадиона. Цаленджиха уже получила от компании первый подарок в виде новой елки. В Цаленджихе есть планы и у основателя банка TBC-банка, одного из самых влиятельных банкиров и одного из лидеров партии «Лело» Мамуки Хазарадзе - сразу же посля объявления результатов выборов он заявил, что купит дом в Цаленджихе.

Помимо привлечения инвесторов, Гиорги Харчилава планирует нанести Цаленджиху на туристическую карту Грузии. Об этом потенциале района говорят и местные.

«Тысячи людей летом ездят через город Джвари каждый день и направляются в Местию [популярный туристический регион Сванети] так, что многие из них не тратят здесь ни цента. Это связано с тем, что в Цаленджихе нет элементарных условий, нет дорог, чтобы туристы могли добраться до какого-нибудь объекта», - рассказывает местный житель Леван Гобечия.

Леван живет в городе Джвари и управляет туристическим агентством. Он говорит, что у этого муниципалитета есть возможность развивать велосипедный и кулинарный туризм,а также стать популярным местом для рафтинга. По его мнению, помимо улучшения инфраструктуры, правительство должно предложить туристическому сектору благоприятные условия и предоставить гарантии безопасности.

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«Цаленджиха сейчас в центре всеобщего внимания. Теперь у нас есть возможность использовать это и продвигать туристические места», - говорит житель Цаленджихи Леван Кварацхелия. В районе находится одно из самых известных высокогорных озер в Грузии - Тобаварчхили. Несмотря на его труднодоступность, ежегодно его посещают тысячи человек. В Цаленджихе считают, что должны использовать эти возможности.

Фактор Цаленджихи - путь к успеху грузинской оппозиции?

С учетом политической ситуации и перманентного политического кризиса в Грузии, Цаленджиха должна стать основным объектом политической борьбы как для власти, так и для оппозиции, - считают эксперты. «Центральная власть заинтересована в том, чтобы оппозиционный мэр Цаленджихи не оправдал ожиданий, поэтому это правительство создаст ему проблемы. Это испытание для оппозиции - она ​​должна показать, что она не просто протестная сила, а что является силой, способной на конструктивное управление», - говорит политолог Гия Нодиа.

По его мнению, сейчас оппозиционному мэру Цаленджихи нужна поддержка: «Хотя бы то, чтобы любое нарушение или преследование против него было в центре внимания. Естественно, Единое Национальное движение, которое представляет мэр, должно сделать это в первую очередь, но в этом заинтересованы все политические оппозиционные силы».

Мы спросили Бориса Куруа из партии «Гирчи - больше свободы», который оказался единственным политиком из оппозиции, кто охотно согласился прокомментировать этот вопрос - есть ли сейчас у оппозиции какая-либо стратегия по Цаленджихе? Он подтвердил нам, что сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня. Куруа не ожидает в Цаленджихе «эпохальных изменений». «Но мы можем показать, что сотрудничество (между оппозиционным партиями) работает», - говорит он, и добавляет, что для оппозиции было бы хорошо создать консультативный орган для помощи мэру.

На последних выборах оппозиция делала акцент на модели коалиционного правительства. У Гиорги Харчилава два заместителя - первый заместитель, Лаша Заркуа - беспартийный. А второй - Тамар Белкания - член партии «Лело». В первом туре выборов Белкания была соперницей Харчилавы и получила 3% голосов.

Теперь оппозиция должна показать, что эта модель работает, а затем использовать эту модель по всей Грузии. «Если они не добьются успеха в Цаленджихе, это будет большим разочарованием для избирателей и началом краха оппозиции», - считает эксперт Гия Хухашвили.

Надежда

Вы единственный муниципалитет, который избрал мэра от оппозиции. Сейчас все внимание приковано к Цаленджихе, каковы ваши ожидания? - спрашиваю Марину Аласания из Цаленджихи.

«Если этот мэр останется, что-то получится, да. Это хороший, энергичный парень, и он что-то сделает для людей. Я в это верю, не знаю насчет других», - отвечает она. «Если люди встанут рядом с мэром, и сверху ему дадут право, все получится», - говорит Майя Габедава.

Мэру уже сказали «сверху», что он ничего не сможет сделать без помощи правительства. «Перед выборами премьер-министр Гарибашвили фактически пригрозил избирателям, что если они выберут оппозиционного мэра и он будет плохо себя вести, он ничего не сможет сделать. Риторика после результатов вроде бы смягчилась, но проблема осталась. Мэр от оппозиции не должен ожидать хорошего отношения со стороны правительства, потому что правительство воспринимает его как политическую угрозу», - говорит Гия Нодиа.

«Мы не баллотировались на выборах ради легкой жизни. Мы знали, куда идем», - говорит Гиорги Харчилава, но уже не таким уверенным тоном, как он говорил об инвестициях или друзьях Цаленджихи.

Иракли Мелашвили смотрит на этот вопрос более прагматично. По его словам, при действующем кодексе самоуправления мэр Цаленджихи не сможет увеличить бюджет: «Его бюджет зависит от центрального бюджета, он не может увеличить его. Даже если Илон Маск построит завод в Цаленджихе, местный бюджет получит немного [потому что НДС и налог на прибыль идут в центральный бюджет - JAMnews]. Поэтому восторженные заявления оппозиции звучат как демагогия».

Поэтому, по его словам, мэр Цаленджихи должен показать пример хорошего управления, «и максимальное вовлечение граждан в работу самоуправления. Мэр может сделать много хорошего в этом отношении и подать хороший пример муниципалитетам».

Гия Нодиа опасается, что мэру Цаленджихи будет сложно добиться конкретных результатов: «Да, мы рассматриваем модель Цаленджихи как прецедент демократии, но обычные люди не смотрят на нее так, они ждут результатов, которые должны повлиять на их жизнь. В этом смысле оппозиционному мэру, который ведет борьбу с центральным правительством, трудно прийти к какому-либо результату».

Местные жители тоже это чувствуют: «Энтузиазм в народе упал, но это нормально, люди требуют, ожидают быстрого результата, а после выборов прошло совсем немного времени», - говорит Леван Кварацхелия.

Нигилизм уже проник в настроения людей. Как вы думаете, что будет с оппозиционным мэром Цаленджихи, который взвалил на себя такую большую ношу? - спрашиваю Гиоргия Харчилава.

Мэр вдруг становится грустным, несколько раз переспрашивает - почему люди казались мне разочарованными, и, подумав, отвечает: «Невозможно было перед выборами себе такое представить - что будет такой результат, и нам придется соответствовать этой реальности. Но за этим выбором стоят такие люди, такие верные, прошедшие такие годы, другого выхода у меня нет.

Я должен сделать больше, чем могу. Формируется первая коалиционная модель, и она должна быть оправдана, чтобы затем стать примером для других.

Вот почему все получится!»