Поти: мечты против реальности

Крупнейший порт в Грузии Поти должен был бы стать и одним из богатейших городов региона. Однако жители Поти жалуются на нищету и безработицу. Здесь неисправна канализация, плохое состояние дорог, а из-за отсутствия ливневых стоков после каждого дождя город затопляет. Поти задыхается от запаха рыбы, страдает от комаров и воздуха, отравленного тяжелыми металлами. Почему городу не хватает денег, не развит туризм и причем тут гражданское общество, разбирались журналисты JAMnews.

Материал подготовлен на основе публикации «Поти – бедный богатый город в Грузии», размещенной сегодня в JAMnews.

Город на болоте

Особая, непривычная для Грузии планировка города – со строго перпендикулярными и параллельными улицами, симметричными кварталами, домами одинаковых размеров и зелеными двориками – лучше всего отрывается с воздуха, на кадрах с дрона.

Поти, наверное, единственный город в Грузии, где не ощущается градостроительный хаос. «Это парижский план», – с гордостью говорят жители Поти, отвечая на вопрос об этой симметрии города.

«Послышался барабанный бой. Какой-то бедняк, выкрикивая объявления, останавливался, не скажу, чтоб на каждом перекрестке, – в Поти нет ни одного, не скажу также – у каждого угла улицы, улиц тоже нет, останавливался перед каждым домом, – домов было с пятнадцать, – а потому обход был непродолжителен; бил дробь и читал объявление, которое жители, привлеченные барабанным боем, выслушивали весьма равнодушно… Пока он шел по грязи, не останавливаясь – еще ничего… Стоило же глашатаю остановиться, как мало-помалу он погружался в грязь, в которой совершенно бы утонул, если б не мешал тому барабан, его удерживавший», – иронизировал над неблагоустроенностью города Александр Дюма .

В центре Поти, недалеко от порта, есть небольшой зеленый сквер с арочными пешеходными мостиками.

В тени на деревянной скамейке сидят двое пожилых людей – мужчина в клетчатых брюках, полностью седой, и женщина в классических черных брюках и кроссовках, говорят они на русском и грузинском. «Юра Шиловицкий», – представляется мужчина. Он говорит, что вся его жизнь, начиная с детства, была связана с портом Поти.

«История Поти начинается с порта. То, что вы видите здесь, эти здания – это жилые дома порта. Этот город строился вместе с портом и для порта... Футбольная команда Поти, «Колхети», тоже принадлежала порту», – рассказывает он.

Город Поти расположен на берегу Черного моря, в Колхидской низменности на западе Грузии, в регионе Самегрело-Земо Сванети 1 . Помимо моря, в городе протекает река Риони, а также он граничит с двумя большими озерами – Палиастоми и Окрос Тба («Золотым озером»).

История Поти начинается еще до нашей эры, с легендарного милетского города Фазис в VII-VI веках до нашей эры 2 . Фазис был основан греческими колонистами. Как пишет древнегреческий историк Страбон, в то время здесь проживало 60 племен, говорящих на разных языках. Свое современное значение Поти приобрел в 1858 году – в этом году Поти был объявлен портовым городом.

Река Фазис (Риони) дала название птичьему семейству Фазановых (Phasianus colchicus). Считается, что именно греки-мореплаватели помогли фазанам освоиться в Европе. Уже во времена Аристотеля они были вполне обычны в Греции, в эпоху же Римской империи птицы расселились по всем ее провинциям, а затем перелетели за ее пределы, заселив нынешнюю Австрию, Венгрию, Чехию, Южную Германию 3 .

На церемонии присутствовал французский писатель Александр Дюма, который позже описал это событие в своей книге «Кавказ». В описании Дюма Поти представлял из себя несколько домов на деревянных сваях, в окружении болот, с грязью и комарами. Здесь была распространена малярия, и, как писал Дюма, это был «рай для свиней».

Четыре десятилетия спустя, в 1894 году, главой города был назначен известный грузинский общественный деятель Нико Николадзе. Становление Поти как города – с симметричной планировкой, мощеными улицами, мостами, аккуратными домами – связано с именем Николадзе.

Николадзе привез в Поти немецкого архитектора Эдмунда Фрика и поручил ему спроектировать город. В Поти до сих пор сохранились спроектированные им здания. Это около 70 построек, которые сейчас имеют статус памятника культурного наследия. С именем Нико Николадзе также связано значительное расширение порта Поти и строительство первой в Закавказье железной дороги Тбилиси – Поти в 1867-1874 годах.

На 1 января 2020 года численность населения города как муниципалитета составляла 41 498 жителей , на 1 января 2014 года — 47 800. А по данным всесоюзной переписи населения 1989 года, в Поти проживало 50 922 человека .

Сегодня морской порт Поти – самый крупный порт в Грузии – имеет 15 причалов, протяженность которых составляет 29 километров. На этой территории работает более 20 портовых кранов, через порт проходит железнодорожная ветка протяженностью 17 км.

Поти XXI века и упущенная выгода

Жители Поти говорят, что развитие города уже годы остановилось, и причина тому – отсутствие реального самоуправления в Грузии – центр не оставляет городу средств для развития.

Здесь снова вспоминают былые времена: в свое время возрождение Поти началось с установления т. н. «пудового налога», который также был инициирован Нико Николадзе. «Пудовый налог» означал, что с каждого пуда вывезенного из порта Поти товара местный бюджет получал половину тогдашней копейки. Благодаря этой концепции Нико Николадзе в 1894 году увеличил бюджет Поти с 75 тысяч до 723 тысяч рублей. А заболоченный поселок за 10 лет превратился в город европейского типа.

Согласно налогово-бюджетной политике, действующей сегодня в стране, с 2007 года в бюджетах муниципальных образований остаются только земельный налог и налог на имущество, а также местные сборы и суммы, собранные с различных штрафов. Налог на прибыль и подоходный налог поступают в центральный бюджет и возвращаются в регионы в виде трансфертов. «Фактически, 90 процентов доходов Поти идет в центральный бюджет», – говорит Вахтанг Алания, бывший мэр Поти.

Бюджет Поти на 2021 год составляет 20 миллионов 792 тысячи лари (более 6,5 миллионов долларов). Из них 14 532 миллиона – средства, полученные из налогов. В качестве целевого трансферта Поти получит в этом году из центрального бюджета около 5,9 миллиона лари. Как нам объяснили в пресс-службе мэрии города, к этим средствам добавляется остаток от предыдущего года и в целом бюджет города составляет до 32 млн лари (около 10 млн долларов).

«Я запросила у Службы доходов информацию о средствах, которые Поти вносил в центральный бюджет, и оказалось, что это 48 миллионов лари (15,2 млн долларов) в 2020 году», – рассказывает журналистка Элисо Джанашиа.

Иракли Мелашвили, эксперт по самоуправлению, говорит, что согласно европейскому стандарту самоуправления, не менее 15% из этих 48 миллионов должны оставаться на месте: «К этому следует добавить недополученный налог на имущество, что также является проблемой в Грузии, поскольку имущество либо недооценено, либо до сих пор не принадлежит муниципалитету».

Вахтанг Алания напоминает, что в 2001 году тогдашний городской совет Поти передал порту 380 гектаров, нанеся тем самым ущерб местному бюджету на сотни миллионов лари: «На этой земле создана свободная индустриальная зона, но, во-первых, зона не получила должного развития, а во-вторых, как и от порта, доходы от промышленности в этом районе распределяются по тому же принципу – большинство идет в центральный бюджет».

Мелашвили приводит в пример эти 380 гектаров, которые позже были проданы за 155 миллионов долларов и Поти потерял треть этой суммы (когда правительство продает собственность в муниципалитете, местная власть имеет право потребовать 30% от этой суммы), что почти эквивалентно бюджету Поти за 8 лет.

«Теперь пересчитайте – только с одной операции город потерял свой бюджет за несколько лет, у него не остается налога на прибыль и подоходного налога, налога на имущество платят мало. Добавьте к этому доход, который ежегодно теряется из-за непредоставленного имущества. Это простейшие примеры того, как город ежегодно теряет десятки миллионов. Поти – ворота региона, Армения и Азербайджан осуществляют торговлю через порт Поти, и до этого надо додуматься, чтобы сделать этот город дотационным, а бюджет его составлял всего 6,5 миллионов долларов», – говорит Мелашвили.

В 2008 году арабской компанией RAK Investment Authority (RAKIA) была основана Свободная индустриальная зона (СИЗ) Поти . В апреле 2011 года 80-процентную долю в корпорации «Потийский морской порт» у компании RAKIA за $80 млн приобрела APM Terminals Poti (подразделение датской группы AP Moller-Maersk – мирового гиганта морских грузовых перевозок) . Осенью 2020 года было подписано соглашение о развитии нового терминала для сухих и сыпучих грузов. Соглашение включает в себя строительство нового 400-метрового причала и углубление дна до 13,5 метра



Другой эксперт по самоуправлению, Котэ Канделаки, председатель Международного центра гражданской культуры, говорит, что портовые города в других странах являются одними из самых экономически развитых, например Гамбург или Амстердам. Поти среди портовых городов мира отличается своей бедностью: «Этот город в свое время развивался как порт и должен был быть одним из самых богатых. Но, к сожалению, эта проблема существует еще с советских времен – зависимость от центра и мизерные трансферты, которые оставляют город ни с чем. В настоящее время мы знаем, что в Поти много проблем, начиная от экологии и заканчивая проблемами инфраструктуры».

«Это очень несправедливая политика, – говорит Элисо Джанашиа, – жители Поти создают богатство в своем городе, хотят сделать его лучше, и деньги поступают в центральный бюджет. Сейчас порт существует отдельно, а город отдельно. Экономическая активность умирает».

Котэ Канделаки также считает такое перераспределение бюджета несправедливым и говорит, что такая политика вызывает последующую цепочку проблем и депопуляцию регионов: «Такое отношение убивает мотивацию города вкладывать средства в экономическое развитие. Во-первых, у него нет ресурсов (собственности), а во-вторых, у него нет стимула. Вот почему теперь, если вы спросите любого простого жителя Поти, который не работает, что он предпочитает, он скажет вам, что он предпочитает закрыть эти предприятия и жить в чистом городе».

Об этом говорят и некоторые горожане.

«Я живу в Поти 30 лет, но так никогда не смог устроиться на работу в порту. Нужно иметь “наверху” родственника, двоюродного брата чтобы тебя взяли хотя бы рабочим, который будет лопатой работать», – говорит Гоча Цацуа, который сейчас работает на одном из заводов в Поти и получает зарплату в 400 лари (около 130 долларов) в месяц.

Почему Поти не может жить туризмом

Мы приехали в Поти во второй половине июня, но по городу не скажешь, что он готовится к туристическому сезону. Туристической инфраструктуры практически нет – нет летних кафе и баров, нет длинных рядов развешанных разноцветных резиновых надувных кругов и матрасов, как в других приморских городах.

Отдыхающих тоже нет.

Однако, по мнению специалистов по туризму, портовый город имеет большой туристический потенциал – здесь влажный и теплый морской климат, магнитный песок, озера, реки, уникальная природа Колхидской низменности, культурное наследие.

Жители говорят, что рекреационная зона города практически не освоена. Например, Малтаква – пригород Поти с магнитным песком и хвойным лесом. «Расположение Поти, море, озера, реки, национальный парк Колхети, позволяют многое сделать. У Поти есть потенциал для развития здесь водного, пешеходного и культурно-познавательного туризма», – говорит историк и исследователь Силован Гвасалия.

Однако одних природных условий недостаточно для развития современного туризма. «Городу нужна инфраструктура, бары, рестораны, развлечения. Когда приезжает турист, его интересуют не только море и река. К сожалению, я не вижу, чтобы в этом направлении что-либо делалось», – говорит бывший мэр Вахтанг Алания.

В городе расположен уникальный храм – кафедральный Потийский собор. Он является имитацией Святой Софии в Стамбуле и был построен в 1906 году. Архитекторы А. Зеленко, М. Марфельд стали авторами этого собора в неовизантийском стиле. Украшения и некоторые декоративные элементы были привезены из средневековых христианских храмов, расположенных в горах близ города Трабзона (сейчас территория Турции). При Советах здание использовалось в качестве театра, библиотеки, а потом и вовсе было закрыто. В 2005 году президент Грузии Михаил Саакашвили приказал передать здание храма грузинской Патриархии. Сейчас храму возвращен первоначальный облик, ведется служба .

По мнению экспертов по туризму, сегодня в Поти нет ни одного нормального отеля, где туристы могли бы переночевать. В зоне отдыха Малтаква уже много лет существует проблема неорганизованного и загрязненного побережья. Неправительственная организация «Детектор растраты», изучающая расходование бюджетных средств, обнаружила, что муниципалитет Поти выделил 18,5 миллиона лари (около 5.8 млн долларов) на обустройство побережья Малтаква. Более половины из этих средств – 10 миллионов – уже потрачено, хотя береговая линия все еще не используется.

По информации организации, тендер на обустройство Малтаквы объявлялся четыре раза. Две разные компании, которые выиграли тендер первые два раза, получили в общей сложности более 6 миллионов лари за некачественные и выполненные с опозданием работы. «После этого Поти объявил еще два тендера, один из которых выиграла компания – донор правящей партии New Road, а другой – ZM Group Ltd., которая должна была завершить работы за четыре месяца раньше», – пишет «Детектор».

В мэрии Поти JAMnews сообщили, что правительство активно работает над туристическими проектами. В частности, восстановлен Парк культуры и отдыха в Поти. Кроме того, на озере Мартоцкала была организована рыболовная инфраструктура – пирс, а также навесы и центры обслуживания посетителей и рыбаков.

Энтузиазм мэрии не разделяют местные жители. Силован Гвасалия говорит, что Поти, как туристическая зона, существует только на уровне декларации, а по сути в этом направлении ничего не делается. Ничего не делается и для привлечения инвесторов.

«Ничего не было сделано для строительства крупных отелей в Поти, например, как на соседнем курорте Анаклия. Эти отели потом сами будут развивать сектор, будут развиваться малые и средние предприятия, сектор услуг. Но похоже, что у правительства нет такого видения», – говорит Гвасалия.

Проблемы, которые не решаются

Поскольку у Поти нет денег на собственное развитие, оно полностью зависит от того, какие проекты планирует в регионе Тбилиси. Проблем много, и почти ни одна из них не решается.

Спросите у любого местного жителя, в чем проблема города, самый первый ответ будет – запах рыбы. В течение многих месяцев в году, особенно в период с ноября по февраль, во время промыслового сезона хамсы, жители страдают от запаха. Он настолько резкий, что обжигает глаза, вызывает головную боль, отравления и проблемы с дыханием.

«Фактически, мы не можем открывать окна, зимой пахнет рыбой, летом – стоит пыль», – говорит местная жительница Люба Чалаиа.

По данным Министерства охраны окружающей среды Грузии, в Поти работают четыре рыбоперерабатывающих предприятия. По словам местных жителей, причиной этого невыносимого запаха является несоблюдение на предприятиях санитарных правил – отсутствие специальных фильтров для очистки воздуха, сброс отходов в море, гниение рыбы и транспортировка неисправными грузовиками.

Жители Поти годами борются – проводят акции, общаются с журналистами. Создана специальная группа в Facebook, где люди, обеспокоенные этой проблемой, высказывают свое мнение. Однако пока все напрасно. Transparency International Georgia изучила работу рыбоперерабатывающих предприятий Поти в 2018 году. В исследовании организации говорится, что акционеры трех из этих четырех компаний являются донорами и лицами, аффилированными с нынешними и бывшими правящими партиями. Эти предприятия неоднократно подвергались штрафам Департаментом экологического надзора за загрязнение окружающей среды.

В январе 2021 года акция протеста жителей, недовольных запахом от рыбоперерабатывающих заводов, переросла в потасовку. Полиция задержала трех активистов. После митинга у администрации города и не добившись встречи с мэром, они направились к его дому и в итоге подрались с соседями главы города. Полицейские составили на активистов административные протоколы о мелком хулиганстве. В декабре 2015 года на акцию с требованием установки специальных фильтров на заводах по переработке рыбы выходило более 300 жителей Поти.

Не только запах рыбы угрожает жизни и здоровью жителей Поти.

Последние несколько лет люди в поселке вынужденных переселенцев в Поти страдают от шума, создаваемого грузовиками, выхлопными газами и обработкой тяжелых металлов. Две улицы поселка, Джавахишвили и Чавчавадзе, граничат с промышленной зоной Поти. С верхних этажей многоэтажек на территории терминала можно увидеть скопившиеся грузы. От терминала на балконах и окнах оседает желтая пыль.

«Здесь у нас разгружаются такие грузы, и ситуация такова, что жизнь невыносима. Моем полы утром и вечером, а когда стираем тряпку, стекает черная вода. Утром везде ужасная пыль, вытираю, а вечером все так же. Дети все трогают руками, малыш все кладет в рот, наших детей не проверяли, возможно, у них тоже в крови свинец», – говорит местная жительница Анна Шуквани.

В этом поселке проживает около 70 детей, и у большинства из них обнаружено высокое содержание свинца в крови. Вынужденные переселенцы просят мэрию переселить их в другой район. Мэрия Поти пояснила, что создана комиссия по этому вопросу. «Идет поиск инвестора, который, в случае заинтересованности территорией, предоставит местным жителям жилье в другом районе», – сообщили нам в мэрии.

Журналист Элисо Джанашиа говорит, что среди основных проблем города – нарушение работы канализации, дренажных каналов и насосных станций: «На установку и ремонт насосных станций в городе требуется не менее 13-14 миллионов лари. Это почти годовой бюджет города. Вот почему ни одна власть, не обладая финансовой независимостью, не смогла решить проблемы Поти», – отмечает Джанашиа.

С этой проблемой связано и постоянное нашествие комаров – город часто затапливает, в каналах стоит вода и размножаются комары. «То, что происходит в Поти, – это прямое ограбление города», – говорит Иракли Мелашвили. По его словам, центр добивается того, чтобы у муниципалитета не было своих доходов и он все время смотрел в руки центру и поддерживал правительство – «так работает система».

По словам Элисо Джанашиа, приоритеты центра часто не соответствуют потребностям местных жителей:

«Каждый раз, когда идет дождь, Поти затапливает, парализует, машины плавают, город умирает, невозможно передвигаться. Зато, например, Фонд муниципального развития построил в Поти бассейн на 16 миллионов лари (около 5 млн долларов). Этот бассейн еще не введен в эксплуатацию», – рассказывает Джанашиа.

JAMnews обратился в мэрию Поти с просьбой предоставить информацию о планируемых инфраструктурных проектах в городе. Список действительно обширен. Мэрия проинформировала нас, что в 2020-2021 годах инфраструктурные работы велись на 135 объектах в Поти. Эти объекты включают ремонт внутренних дорог в Поти, восстановление крыш зданий, ремонт детских садов, восстановление спортивных площадок и учреждений.

«Мы готовимся к молодежному чемпионату Европы по футболу 2023 года, и мы проведем это важное спортивное событие с двумя новыми стадионами и соответствующей инфраструктурой. Это центральный стадион Поти и технический центр Потийской футбольной школы Федерации футбола. В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию спортивный комплекс с бассейном», – написал в своем письменном ответе мэр Поти Гоча Курдгелиа.

Что поможет Поти – есть ли выход?

«Общественная активность», – не задумываясь отвечает Элисо Джанашия, когда я спрашиваю ее, что спасет ее город. Элисо говорит, что гражданское общество не проявляет активности в Поти, но в последнее время некоторые признаки этого появились. Например, инициативная группа «Поти за свои права». Этой группе всего несколько месяцев, но она уже провела успешные адвокационные кампании.

Так, по инициативе этой группы были проведены анализы крови детей, проживающих недалеко от порта, за счет местного бюджета. В бюджете на 2021 год на это выделено 50 тысяч лари. На эту сумму около 150 детей будут проверены на содержание меди, свинца, кадмия, алюминия и ртути в крови. Следующим шагом будет выделение необходимых средств на лечение этих детей.

«Главная беда Поти – ненастоящее самоуправление. Люди, которые управляют бюджетом, на самом деле не принимают решений», – говорит Элисо Джанашиа. Журналистка считает, что городу нужен мэр-хозяин, который не будет послушен центру, а сможет принимать смелые решения с учетом интересов местного населения: «Те же насосные станции. Посоветовавшись со специалистами и проведя серию исследований, мы пришли к выводу, что городу необходимо 20 насосных станций. Каждая обойдется около 1 миллиона лари. На деньги, что ушли на бассейн, можно было построить 16 насосных станций. Если не все за один год, то хорошая власть смогла бы составить программу хотя бы на четыре года, чтобы открывать по 4-5 в год. Но у нас нет такой власти».

Котэ Канделаки говорит, что политической воли к децентрализации нет, потому что зависимость от центра – хороший механизм контроля: «Сейчас нам сказали, что на развитие регионов потратят из центрального бюджета 500 миллионов лари (около 160 млн долларов). Если эта сумма есть в бюджете, то ее с самого начала можно было дать муниципалитетам, и они бы решали, что и как делать в своем городе. Но от этого (то есть централизованного) подхода не может отказаться ни одно правительство, элиты не хотят терять рычаги влияния, с помощью которых контролируют всю страну».

По словам Иракли Мелашвили, послушные мэры и контроль за муниципалитетами центру нужны прежде всего из-за выборов: «Если бы сбор налога на имущество не был проблематичным, если бы другие налоги оставались за муниципалитетом, то он имел бы свои собственные доходы и больше не зависел бы от центра. Следовательно, центр больше не мог бы контролировать мэров всех муниципалитетов, чтобы они были лояльными, а затем, при надобности, использовать их административные ресурсы, будь то выборы или другие политические цели».

Котэ Канделаки говорит, что если бы муниципалитеты, которые тратят больше ресурсов, получили бы больше доходов, это увеличило бы конкуренцию и побудило бы другие муниципалитеты быть более активными в развитии экономики.

Мэрия Поти сообщила JAMnews, что у нее есть план, после реализации которого «Поти восстановит свою особую функцию, связанную с его геополитическим положением». Мэрия города уверяет, что утвержден план развития района Малтаква с целью использования его туристического потенциала, который включает строительство высотных (до 16 этажей) отелей, спортивных комплексов, эко-коттеджей, жилых домов и домов отдыха. «Отметим также, что в Поти строятся два новых порта. Общий объем инвестиций – более полумиллиарда. В результате будет создано до тысячи рабочих мест», – пишет мэрия Поти.

Жители Поти, которые годами требуют устранения запаха рыбы и ремонта канализации, не верят в эти грандиозные планы. «За столько лет ни одной гостиницы в городе не построили», – напоминает Силован Гвасалия. Они не знают, каким будет их город через десять лет. По их мнению, власти этого тоже не знают.

Элисо Джанашия испытывает то же чувство.

«Поти – как остановившийся кадр, динамики не чувствуется. Центральное правительство не имеет четкого видения развития города. Однако, если бы в стране было реальное самоуправление, мы, жители, работали бы на месте над этим видением. Мы лучше знаем, что нам нужно».

источник: JAMnews, при поддержке «Медиасети»