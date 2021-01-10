10 января 2021, 00:26

Три человека задержаны на акции за чистый воздух в Поти

Акция протеста жителей грузинского портового города Поти, недовольных запахом от рыбоперерабатывающих заводов, переросла в потасовку. Полиция задержала трех активистов.

Как писал "Кавказский узел", еще в декабре 2015 года более 300 жителей Поти вышли на акцию с требованием  установки специальных фильтров на заводах по переработке рыбы.

Протестующие 9 января провели митинг у здания администрации Поти. Не добившись встречи с мэром, они направились к его дому и в итоге подрались с соседями главы города. Полицейские составили на активистов административные протоколы о мелком хулиганстве, информировал Первый канал грузинского телевидения.

В Поти функционируют четыре завода по переработке рыбы. Владельцы заводов утверждают, что все предприятия оснащены фильтрами, однако горожане жалуются на неприятный запах рыбы, усиливающийся в период ловли европейского анчоуса. Аналогичные акции проводятся в Поти ежегодно, передали "Новости-Грузия".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". 

Примечание:

"Грузинские активисты указали на ужесточение наказаний для оппозиционеров", "Два активиста задержаны после стычки с полицейскими в Батуми", "Грузинский активист Георгий Мжаванадзе получил трое суток ареста".

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