Аслан Бжания принял представителей оппозиции

21 декабря 2021, 22:10

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На переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией пришли Адгур Ардзинба, Тимур Гулия и Ахра Бжания.

Как писал "Кавказский узел", сегодня оппозиция в Сухуме вышла на митинг с требованием отставки президента Аслана Бжании. Социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшились, заявили участники акции. Аслан Бжания оказался выйти к протестующим, после этого участники митинга от здания абхазского драмтеатра в Сухуме, где проходил митинг оппозиции, переместились к администрации президента и предприняли попытку штурма здания парламента. Силовики применили дымовые шашки. ОМОН и военные попытались разогнать участников акции, после чего в толпе произошли потасовки. Во время съемок на митинге оппозиции пострадала съемочная группа Абхазского телевидения.

Поводом для акции стал конфликт между ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и силовиками в День победы и независимости. Силовики, избившие ветеранов после стрельбы 30 сентября в Сухуме, повели себя агрессивно и не извинились, указали депутаты парламента 4 октября. Генпрокуратура 11 октября отчиталась о завершении проверки, по ее итогам в отношении двух силовиков заведены уголовные дела. В действиях главы МВД Дмитрия Дбара Генпрокуратура не нашла состава преступления, однако предложила президенту Абхазии рассмотреть его соответствие должности. Оппозиция и ветераны войны 1992-93 годов на митингах требовали отставки главы МВД Дмитрия Дбара, в результате президент Абхазии Аслан Бжания 30 ноября назначил его начальником Государственной службы охраны.

Президент Абхазии Аслан Бжания согласился принять представителей оппозиции. На встречу с ним пришли бывший соперник Бжании на президентских выборах 2020 года, председатель "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, председатель ветеранской организации "Аруаа" (Воины) Тимур Гулия и председатель общественной организации "Ахиаца" Ахра Бжания, проинформировало сегодня "Апсныпресс".

"На переговорах присутствуют вице-спикер парламента Михаил Сангулия, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния", - привело слова пресс-секретаря президента Марианны Квицинии ТАСС.

После второй попытки прорыва ограждения вокруг парламента силовики оттеснили участников акции протеста от зданияуказывает агентство, отмечая, что Адгур Ардзинба призвал сторонников отойти от парламента, пока будут проходить переговоры с президентом.