Оппозиционные астраханские депутаты сочли систему QR-кодов несоответствующей Конституции

15 декабря 2021, 01:48

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Депутат Астраханской облдумы от партии "Родина" Карен Григорян заявил, что законопроект о QR-кодах, который поддержали его коллеги, является "антинародным" и "провальным". Его поддержал соратник по партии Василий Ворох. Система QR-кодов не имеет ничего общего со здравоохранением, считает член областной Общественной палаты Максим Терский.

Как писал "Кавказский узел", Астраханская областная дума в конце ноября поддержала федеральные законопроекты о введении QR-кодов. 7 декабря стало известно, что Общественная палата Астраханской области раскритиковала это решение. Негативно оценила последствия введения QR-кодов и Торгово-промышленная палата.

C 13 ноября по 12 декабря в Астраханской области были введены ограничения, согласно которым жители старше 18 лет при посещении торговых или торгово-развлекательных центров должны предъявить QR-код с информацией о полной вакцинации от ковида либо сертификат о перенесенном заболевании, давностью не более полугода, либо документ о медотводе. 12 декабря пропускной режим продлили до 16 января 2022 года.

14 декабря депутат Астраханской областной думы от партии "Родина" Карен Григорян во время выступления на думском заседании назвал правительственный законопроект о QR-кодах, который поддержали большинство депутатов Астраханской облдумы, "антинародным" и "провальным".

"Депутаты, проголосовавшие за законопроект, не посчитали нужным провести дискуссию с Общественной палатой региона, которая, кстати, проголосовала против… Никто из вас (депутатов), кто голосовал за законопроект, не удосужился поговорить с жителями региона, провести общественные слушания", - заявил 14 декабря с думской трибуны Карен Григорян (видео выступления выложено на Youtube).

При этом он отметил, что его однопартийцы не выступают против добровольной вакцинации. Они выступают против принудительных мер. Ранее Григорян обратился к президенту России с просьбой отменить QR-коды.

Корреспонденту "Кавказского узла" Карен Григорян рассказал, что регионального закона о QR-кодах не существует. "Они вводились на уровне постановления региональных губернаторов, что, на мой взгляд, противоречит законодательству. Введение региональными властями обязательного присвоения гражданам QR-кодом, ограничения прав по признаку наличия или отсутствия QR-кода противоречит статьям 19, 23, 24, 27, 55 Конституции России", - заявил Григорян.

По мнению оппозиционного депутата, введение понятия QR-кода – "это попытка государства завуалировано принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, которая является необязательной" согласно неоднократному заявлению президента России. "QR-код не должен становиться карточкой на гражданские права россиян. Возникает масса сложностей ввиду этого у людей, появляется огромная масса бесправных людей - непривитых и без этих самых QR-кодов. Разделять россиян на привитых и не привитых от коронавируса - считаю прямым нарушением законных прав граждан и неконституционным подходом со стороны отдельных российских чиновников", - сказал Карен Григорян.

Введение QR-кодов на транспорте, по его словам, "это прямое ограничение конституционных прав граждан на свободу передвижения (статья 27 Конституции России)". "Мы правовое государство и ограничить право граждан на свободу передвижения просто не имеем морального права, а попытка чиновников вселить QR-код в российское общество - это преступление", - заявил Карен.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта - об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В большинстве регионов юга России депутаты поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. Проект закона №17358-8 об использовании QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте ("при осуществлении перевозок внутренними и международными авиарейсами и в поездах дальнего следования") поддержала на юге страны лишь Астраханская облдума, следует из информации на сайте государственной автоматизированной системы "Законотворчество". 14 декабря Совет Госдумы снял с рассмотрения проект закона о введении системы QR-кодов у пассажиров самолетов и поездов, однако пользователи интернет-пабликов предположили, что его просто решено доработать.

"Однозначно нужно избавиться против QR-сегрегации россиян", - сказал Карен Григорян и сообщил, что ему как правозащитнику удивительно наблюдать за тем, как отдельные чиновники российского правительства нарушают российские законы и права граждан на жизнь, на свободу передвижения, на получение медпомощи, гарантированные Конституцией.

"Это антинародный и антиконституционный законопроект. И рассматривать этот проект – значит, напрямую нарушать основной закон страны и права человека. Мы очень надеемся, что президент России наложит вето на второй законопроект о QR-кодах в общественных местах", - заметил Григорян.

Своего однопартийца поддержал депутат Астраханской городской думы Василий Ворох. В телефонном разговоре он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что является противником принудительной вакцинации. QR-кодирование, по мнению депутата, отрицательно влияет на экономическую ситуацию, социальную напряженность в стране и в Астраханской области, в частности. "А вот на статистику, на показатели заболеваемости это никак не влияет", - считает Василий Ворох.

"Пациентов в ковидных госпиталях меньше от введения QR-кодов не становится. Заболеваемость от этого не падает. Школьников как переводили на дистанционное обучение, так и переводят. Значит, эта мера не работает. А вот социальная напряженность увеличивается. Чиновничий произвол никуда не исчезает", - возмутился Ворох. QR-кодирование приводит к разбалансированности власти, "к бардаку в экономике и в головах граждан", считает депутат городской думы.

Член Общественной палаты Астраханской области Максим Терский сказал корреспонденту "Кавказского узла", что он был "с самого начала категорически против введения QR-кодов в борьбе с болезнями", так как, по его мнению, "это ничего общего не имеет со здравоохранением, с лечением".

"Единственно, к чему это имеет отношение – это к ограничениям прав и свобод человека, гарантированных Конституцией РФ и другими законами. И вообще это противоречит здравому смыслу. У нас давно запрещена принудительная вакцинация и медицинское вмешательство. Законом закреплено, что человек сам определяет лечиться ему или не лечиться", - напомнил Терский.

Член региональной Общественной палаты указал на то, что правительство РФ своей законодательной инициативой подтвердило тот факт, что все вводимые ограничения, связанные с QR-кодами "на сегодняшний день незаконные". "Две недели назад собирался совет [региональной] Общественной палаты. Все они были против [законопроекта по введению QR-кодов в транспорте]. Реакция общественности – большинство в соцсетях поддержали решение Общественной палаты", - сказал Максим Терский.

Он заметил, что в Астраханской области ограничения, связанные с пандемией, аналогичны общероссийским – вход с предъявлением QR-кодов в торговые центры и предприятия общепита. В общественном транспорте предъявлять QR-коды не нужно. «QR-коды хороши в других экономических сферах, но не как мера борьбы с пандемией. Любые ограничения неприемлемы. Они не могут повлиять на снижение уровня заболеваемости», - считает Терский.

В Астраханской области 14 декабря выявлен 241 новый случай заражения коронавирусом, общее число зараженных с начала пандемии достигло 77 402. За сутки умерли шесть человек из числа инфицированных, с начала пандемии - 2267, пишет "Стопкоронавирус.рф".