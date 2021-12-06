Назначен новый глава МВД Абхазии

06 декабря 2021, 17:59

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Президент Абхазии назначил на пост главы МВД Вальтера Бутбу, который имеет опыт работы в российской правоохранительной системе.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября Объединенный совет ветеранов Абхазии провел митинг с требованием отставки главы МВД Дмитрия Дбара. Акция собрала более тысячи человек. Президент Абхазии Аслан Бжания отказался выполнить их требования, и тогда участники митинга анонсировали всенародный сход за отставку самого Бжании. 2 декабря был опубликован указ президента Абхазии об отстранении от должности главы МВД Дмитрия Дбара, тогда же Бжания назначил врио главы МВД Руслана Ажибу. Другим указом Дбар был назначен на пост начальника Государственной службы охраны.

Указ о назначении главы Министерства внутренних дел подписал сегодня президент Абхазии Аслан Бжания. "Назначить Бутбу Вальтера Сергеевича министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы Абхазии.

Вальтер Бутба родился в 1975 году в городе Очамчыра, окончил высшее Саратовское военное командное училище и Абхазский госуниверситет по специальности "Юриспруденция", а в 2020 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 1996 году поступил на службу в МВД Абхазии в качестве следователя. В 2001 году поступил на службу в МВД России, где работал на разных должностях в сфере борьбы с организованной преступностью экономической направленности и противодействия коррупции. С 2014 по 2016 год занимал должность первого заместителя министра внутренних дел Абхазии. После этого работал руководителем отделов по экономической безопасности и противодействию коррупции в компаниях, сообщило сегодня "Апсныпресс".

"Кавказский узел" также писал, что вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая у ресторана Rina на набережной Махаджиров в Сухуме пять раз выстрелил в воздух из боевого пистолета Glock, отказался отдать оружие сотрудникам милиции и скрылся, в ходе конфликта были избиты ветераны. Депутаты парламента 4 октября констатировали, что силовики, избившие ветеранов после стрельбы в Сухуме, повели себя агрессивно и не извинились. На время расследования Дмитрий Дбар отстранялся от должности главы МВД. По итогам проверки подверглись уголовному преследованию два силовика. В действиях Дмитрия Дбара Генпрокуратура состава преступления не нашла, однако предложила президенту Абхазии рассмотреть, соответствует ли Дбар своей должности.