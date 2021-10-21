Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов на брифинге в АРСМИРА. Фото https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/veterany-voyny-potrebovali-nezamedlitelnoy-otstavki-ministra-vnutrennikh-del-1036003770.html

21 октября 2021, 18:42

Абхазские ветераны потребовали отставки главы МВД

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники войны 1992-1993 годов выразили недовольство ходом расследования избиения ветеранов и анонсировали акции протеста, если глава МВД Абхазии не будет отправлен в отставку.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания отстранил Дмитрия Дбара от должности главы МВД на время расследования двух инцидентов со стрельбой, в которой подозреваются депутаты парламента, и распорядился усилить охрану правительственных зданий. Депутаты парламента 4 октября констатировали, что силовики, избившие ветеранов после стрельбы в Сухуме, повели себя агрессивно и не извинились. Совещание в парламенте прошло на фоне митинга с требованием немедленной отставки главы МВД. Генпрокуратура 11 октября отчиталась о завершении проверки, по ее итогам в отношении двух силовиков заведены уголовные дела. В действиях главы МВД Дмитрия Дбара Генпрокуратура не нашла состава преступления, однако предложила президенту Абхазии рассмотреть его соответствие должности. Односельчане депутата Гарри Кокаи из села Адзюжба провели митинг с требованием немедленной отставки главы МВД и отправили делегацию в Сухум.

Вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая у ресторана Rina на набережной Махаджиров в Сухуме пять раз выстрелил в воздух из боевого пистолета Glock, отказался отдать оружие сотрудникам милиции и скрылся, сообщило 1 октября МВД. Депутат Алмасхан Ардзинба сделал около 20 выстрелов из автомата Калашникова у здания МВД Республики Абхазия, сообщило ведомство 1 октября.

Ветераны войны обнародовали сегодня заявление, в котором выразили свою неудовлетворенность способами ведения следствия и отсутствием оценки действий министра внутренних дел Дбара со стороны президента. 

Жители села Адзюбжа до сегодняшнего дня не желали политизировать событие, связанное с избиением ветеранов войны и депутата парламента, чтобы не допустить дестабилизации и без того сложной обстановки в стране, указали авторы заявления. "Однако последовавшие за этим события подтверждают, что рассматривать их возможно только в политической плоскости. 4 октября, когда президент убеждал своих граждан, пострадавших от преступных действий милиции, что у него нет других легитимных инструментариев, кроме как прокурорское расследование, две проправительственные политические партии уже формировали текст обращения, осуждающего действия депутата Кокаи и героизирующего благородство министра внутренних дел Дбара", – привело "Апсныпресс" фрагмент заявления.

Авторы заявления вновь потребовали отправить в отставку главу МВД Абхазии Дмитрия Дбара. "Исходя из того, что (...) президент (Абхазии) встал на путь опасных интриг, провокации и окончательной дестабилизации ситуации, что приобретает угрожающие масштабы для нашего государства, еще раз подтверждаем свое требование незамедлительной отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара", - процитировала заявление "Нужная газета".

Ветераны выразили свое недовольство предвзятостью следствия, которое проводится генеральной прокуратурой. "Прокурор исключил непосредственное участие самого министра, хотя, по утверждению пострадавших, именно он был инициатором и активным участником событий. Сотрудники МВД, которым прокурор предъявил обвинение, до сих пор не задержаны, не заключены под стражу, а вот дела в отношении депутата Кокая и, не связанного с этим происшествием, Ардзинбы оперативно рассматриваются в Верховном суде и передаются в парламент с рекомендацией о снятии неприкосновенности. За такой последовательностью можно усматривать только провокацию", – привело издание фрагмент заявления.

Если требование ветеранов  не будет услышано, то "Объединенный совет ветеранов Отечественной войны, созданный сегодня, начнет подготовку к проведению акции протеста", говорится в публикации.

18 октября коллегия Верховного суда рассмотрела представление генпрокурора в отношении двух депутатов парламента Абхазии. В действиях Гарри Кокаи Верховный суд усмотрел признаки хулиганства и оскорбления представителя власти, а в действиях Асламхана Ардзинбы - признаки хулиганства и незаконного приобретения ношения оружия, сообщило "Апсадгьыл-инфо".

Примечание:

"Силовики объяснили суицидом смерть задержанного в Гагре", "Адвокат счел вялой реакцию правоохранителей на избиение туриста в Абхазии", "Трое силовиков заподозрены в пытках туриста в Абхазии".

Автор: "Кавказский узел" источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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