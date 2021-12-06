Сочинская активистка Галина Бурова подала апелляцию после освобождения

06 декабря 2021, 03:48

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Галина Бурова приговорена к полугоду колонии-поселения по делу о нападении на судебных приставов и освобождена из зала суда, так как суд зачел ей нахождение в СИЗО. Активистка считает, что дело было сфальсифицирована, и подала апелляцию.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 сентября 48-летняя сочинская активистка Галина Бурова была арестована за нападение на приставов, она обвиняется по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Соратники Буровой считают, что она стала жертвой преследования за активистскую деятельность. Очередное заседание суда 15 ноября было сорвано из-за приступа астмы, вызванного у Буровой курением конвоиров в автозаке.

По словам жительницы Сочи Елены Шульги, она обратилась за помощью к активистке Галине Буровой после того, как против Шульги возбудили производство по взысканию задолженности по ЖКХ, не разобравшись, что никакого долга на самом деле нет. В ноябре 2019 года Шульга вместе с Буровой отправились к судебному приставу, которая стала грубить Буровой и потребовала, чтобы она из кабинета вышла. Затем судебный пристав позвала коллегу, который стал насильно выталкивать Бурову из кабинета. Активистка стала вырываться из его рук и требовать прекратить насилие над собой, рассказала ранее Елена Шульга.

Сочинская активистка Галина Бурова 5 декабря подала апелляцию на приговор, вынесенный ей судом 3 декабря. Судья признал ее виновной в насилии над представителем власти по части 1 статьи 318 УК РФ и приговорил в полугоду колонии-поселения.

Так как Бурова находилась под стражей с 3 сентября по 3 декабря, суд посчитал наказание отбытым из расчета сутки в СИЗО за двое. С осужденной активистки взята подписка о невыезде до вступления приговора в силу. Она была освобождена из зала суда 3 декабря.

Галина Бурова считает приговор "заведомо незаконным". Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказала, что готова дойти до ЕСПЧ, если в России не будет вынесен оправдательный приговор. Она также рассказала подробности инцидента, из-за которого в отношении нее возбудили уголовное дело.

Бурова считает, что дело в отношении было сфальсифицировано. "Это показал анализ материалов, с которыми мне до сих пор не дали возможности ознакомиться в полном объеме. Но даже то, что я увидела, выглядит заведомой ложью и оговором меня», - считает она.

По ее словам, на момент инцидента, когда "потерпевший пристав еще не покинул здание ФССП <...>, на него уже готовился акт обследования СМЭ, куда он якобы обратился в 15 часов". "С его слов, я нанесла ему «царапины» на правом плече и кисти руки своими ногтями. При этом эксперт почему-то определил «царапины», как «ссадины». Хотя царапины и ссадины существенно отличаются друг от друга характером повреждения кожного покрова", - сказала Бурова, которая отметила, что "ни суд, ни следствие эти противоречия между показаниями пристава и эксперта не смутили".

«При этом служебная одежда пристава должна была быть разодрана именно в местах царапин, но никаких жалоб на разорванную одежду у потерпевшего не было», - добавила она. По ее словам, пристава она не касалась даже пальцем, потому что пришла не драться, а мирно разобраться в ситуации по просьбе знакомой пенсионерки.

Она также пожаловалась на действия адвоката по назначению, который, по ее мнению, совсем не помогал ей. «От его услуг я отказалась, однако его все равно вызывали на следствие и суд. Он дезориентировал меня, предлагал признаться в том, чего я не совершала», - рассказала Бурова.

Кроме того, по ее словам, адвокат "ни разу не приходил в СИЗО или ИВС", на условия нахождения в которых она жаловалась. "Я написала несколько десятков заявлений, но не получила ответа. Ни одно заявление не было зарегистрировано, все они оказались в мусорном ведре. Я написала моей общественной защитнице Светлане Лелик четыре письма из СИЗО <...>, но выяснилось, что она получила только одно. Куда делись другие письма и десятки моих заявлений и жалоб - вопрос", - пожаловалась Бурова.

По словам активистки, Светлане Лелик удалось попасть на свидание с ней. "Через нее я передала сведения о пыточных условиях для СМИ. Я не ожидала, что меня выпустят 3 декабря, и готовилась к самому худшему, даже к смерти, потому что выжить в таких условиях, в каких держали меня с моими заболеваниями, просто невозможно», - рассказала Галина Бурова.

Защитница Буровой Светлана Лелик подтвердила, что перед судом ей удалось попасть с большим трудом в ИВС к своей подзащитной. «Она была вся высохшая и стала еще худее. Она передала мне для публикации в СМИ записи всех издевательств над заключенными: скотским обращением, плохим питанием, отсутствием медицинской помощи», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Галина Бурова рассказала, что страдает астмой, "проявляющей себя аллергическими реакциями на химические вещества и табачный дым". "У меня отекает горло, и я начинаю задыхаться. Несмотря на то, что я предупредила, что не переношу табачный дым, меня помещали именно в камеры к курящим по пять-шесть человек. Мне приходилось мочить водой тряпки или дышать через подушку, чтобы не умереть. Особенно страшно, было когда возили в закрытых столыпинских вагонах из Краснодара в Сочи и назад, где накурено так, что даже не видно людей", - рассказала она.

По словам Буровой, во время доставки в ИВС у нее отобрали ингалятор. "Я находилась в полуобморочном состоянии, просила вызвать скорую, так как начался отек гортани, но мне было отказано в медицинской помощи. Все мои заявления есть на видеокамерах, которыми утыканы ИВС и СИЗО, все даты моих обращений у меня записаны, и если затребовать все записи с этих камер, то все мои слова подтвердятся", - сообщила она.

По ее словам, накануне 15 ноября у нее случился очередной приступ из-за курения сокамерниц. "В вызове скорой мне отказали, 15 ноября повезли в автозаке на суд. Две надзирательницы дымили мне прямо в лицо в период транспортировки, хотя я просила их это не делать. В суд они привезли меня уже еле живую. В суде был сын. Он вызвал скорую. Одна огромная надзирательница в грубой форме стала выпихивать меня в наручниках в здание суда. Я не удержалась, от повышенного давления и аллергической реакции упала на пол, сильно ударилась", - рассказала Бурова.

После этого, по словам активистки, ее за руку затащили "в закуток, где заключенные ожидают выхода в зал суда". "Так я пролежала, пока не приехала скорая и не откачала меня. Все это время эти две надзирательницы стояли и смеялись, когда мне оказывалась помощь", - рассказала она.

"Я никогда подумать не могла, что на меня какая-то надзирательница будет дымить в лицо сигаретным дымом и смеяться над тем, что мне смертельно плохо, и видя, что мне плохо, таскать меня в наручниках по голому полу за одну руку, как вещь. Я никогда не думала, что заражусь в камере лишаем, что у меня обострятся все болезни, которые я так тщательно лечила на воле, чтобы сохранить свое здоровье, и мне будут отказывать даже в обезболивающей таблетке, отберут жизненно необходимый ингалятор, не вызовут в критическом состоянии скорую <...> Я никогда не думала, что встречу в камере таких же невинно страдающих, как и я, людей", - возмутилась Бурова.

Она также рассказала, что в настоящее время получила только резолютивную часть приговора, а когда получит мотивированный приговор, подаст развернутую апелляцию. Пока же она ограничилась предварительной.

Представители СИЗО и ИВС, в которых содержалась Бурова, от комментариев корреспонденту "Кавказского узла" отказались, потребовав официального запроса.