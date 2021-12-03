Азербайджан сообщил о нападении на военного в Карабахе

03 декабря 2021, 15:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Азербайджана проинформировало сегодня о нападении на военного в Ходжавендском районе. Нападавший попытался отобрать оружие у солдата. О состоянии нападавшего не сообщается.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября на КПП близ Шуши в результате взрыва гранаты были ранены сержант сверхсрочной службы азербайджанских ВС Хафиз Насибов и еще двое военных. Российские миротворцы задержали человека, бросившего гранату - им оказался житель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). В тот же день Норайр Мирзоян, бросивший гранату в азербайджанских военных, был передан карабахским правоохранителям, сообщил омбудсмен Гегам Степанян. МВД Нагорного Карабаха заявило, что солдаты сами спровоцировали Мирзояна. МВД Азербайджана расценило произошедшее как теракт, а СНБ Нагорного Карабаха заявила, что нападавший ответил "на провокационные действия азербайджанских военнослужащих" после того, как 8 ноября азербайджанские военные на перекрестке у Шуши обстреляли рабочих, ремонтировавших водопровод. Один из них скончался в больнице, трое были госпитализированы.

Напавший в Карабахе на азербайджанского военного обезврежен, заявило сегодня Минобороны Азербайджана, не уточнив, что означает это выражение.

"3 декабря около 13.00 (12.00 мск) военнослужащий азербайджанской армии, несущий боевое дежурство на одной из позиций в Ходжавендском районе (армянское название Мартунинский район – Прим. "Кавказского узла"), подвергся нападению со стороны лица армянской национальности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана, текст которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Нападавший попытался отобрать оружие у азербайджанского военного, сообщило ведомство. "После предупредительного выстрела в воздух азербайджанский военный в целях самообороны обезвредил нападавшего", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. О состоянии нападавшего в сообщении не говорится.

Об инциденте проинформированы командование контингента российских миротворцев и Российско-Турецкий мониторинговый центр. По факту ведется расследование, говорится в заключение пресс-релиза.

На сайтах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха на 15.40 мск нет комментариев по этому поводу.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

О пограничном конфликте можно узнать из справки "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Подробности обострения карабахского конфликта осенью 2020 года собраны в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.