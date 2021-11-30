Военный вертолет. Фото: State Border Service of Azerbaijan Republic

30 ноября 2021, 16:48

14 пограничников погибли при крушении вертолета в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В аварии с вертолетом, выполнявшим учебный полет, погибли 14 человек и двое пострадали, сообщила сегодня Государственная пограничная служба Азербайджана. Генпрокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил полета.

Как писал "Кавказский узел", военный вертолет разбился сегодня во время учебного полета на авиаполигоне Гарагейбат в Хызынском районе, есть погибшие и раненые. 

В результате крушения вертолета погибли 14 человек, еще двое ранены. Вертолет во время учебного полета совершил аварийную посадку. Причины крушения расследуются, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Ведомство также распространило сообщение с поименным списком погибших, среди которых есть высокопоставленные офицеры. В результате катастрофы погибли один полковник, один подполковник, пять майоров, четыре капитана, один старший лейтенант, один лейтенант и одно гражданское лицо, следует из сообщения.

В связи с крушением во время учебного полета военного вертолета государственной пограничной службы начато уголовное дело по статье о нарушении правил полета или подготовки к полету, которое повлекло по неосторожности гибель двух или более лиц, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генпрокуратуры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Азербайджанский пограничник подорвался на мине", "Азербайджан и Турция проводят военные учения в Лачинском районе", "Генпрокуратура Азербайджана отчиталась о ходе расследования по российскому вертолету".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 ноября 2021, 19:26

30 ноября 2021, 18:40

30 ноября 2021, 18:00

30 ноября 2021, 17:39

30 ноября 2021, 16:33

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи