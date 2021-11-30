14 пограничников погибли при крушении вертолета в Азербайджане

30 ноября 2021, 16:48

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В аварии с вертолетом, выполнявшим учебный полет, погибли 14 человек и двое пострадали, сообщила сегодня Государственная пограничная служба Азербайджана. Генпрокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил полета.

Как писал "Кавказский узел", военный вертолет разбился сегодня во время учебного полета на авиаполигоне Гарагейбат в Хызынском районе, есть погибшие и раненые.

В результате крушения вертолета погибли 14 человек, еще двое ранены. Вертолет во время учебного полета совершил аварийную посадку. Причины крушения расследуются, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Ведомство также распространило сообщение с поименным списком погибших, среди которых есть высокопоставленные офицеры. В результате катастрофы погибли один полковник, один подполковник, пять майоров, четыре капитана, один старший лейтенант, один лейтенант и одно гражданское лицо, следует из сообщения.

В связи с крушением во время учебного полета военного вертолета государственной пограничной службы начато уголовное дело по статье о нарушении правил полета или подготовки к полету, которое повлекло по неосторожности гибель двух или более лиц, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генпрокуратуры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших, говорится в сообщении на сайте ведомства.