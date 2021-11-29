Аруш Арушанян. Фото: страница Муниципалитета Горс в Facebook https://www.facebook.com/GorisMunicipality/photos/t.100009063695182/1991941590900078/?type=3

29 ноября 2021, 17:29

Сторонники мэра Гориса потребовали для него справедливого суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники акций в поддержку мэра Гориса Аруша Арушаняна, обвиняемого в подкупе избирателей, назвали его дело политическим и обвинили власти в стремлении изолировать несогласных.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря 2020 года жители Сюникской области заблокировали дорогу, чтобы помешать приезду премьер-министра Никола Пашиняна. В тот же день был задержан мэр города Гориса Аруш Арушанян, который призвал горожан принять участие в этой акции, однако 22 декабря 2020 года суд признал его арест необоснованным. 7 июля Арушанян, который также является депутатом, был снова задержан и арестован по делу о подкупе избирателей. 6 ноября суд удовлетворил ходатайство защиты, которая просила разрешить мэру Гориса Арушу Арушаняну свидания с родными. Сторонники Арушаняна на акции у здания суда потребовали освободить его.

В Горисском суде первой инстанции продолжился судебный процесс по делу мэра Гориса Аруша Арушанян. Слушания прошли на фоне акции сторонников мэра Гориса, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир портала News.am.

Защита представит ходатайство об изменении меры пресечения моего подзащитного, заявил в прямом эфире адвокат Аруша Арушанян Эрик Алексанян. Он отметил, что мэр Гориса не признает выдвинутых против него обвинений, утверждая, что дело имеет политический подтекст. "Арушаняна изолировали, чтобы он не препятствовал решениям властей, противоречащим государственным интересам. Для нас приоритетно добиться изменения меры пресечения. Но на судью оказывается давление, поэтому любое решение суда для защиты ожидаемо", - сказал адвокат.

Акцию с требованием справедливого судебного разбирательства провели депутаты фракции "Армения" у Высшего судебного совета в Ереване. Участники акции держали в руках плакат с надписью на армянском, русском и английском: "Свободу политзаключенным", а также плакаты: "Прекратите телефонное правосудие", "Судьи, не бойтесь" и "Сюник в опасности".

Глава Высшего судебного совета Гагик Джангирян выполняет политическое указание властей, заявила журналистам депутат фракции "Армения" Арегназ Манукян. "Политическими арестами пытаются сломить протестное движение, чтобы власти не были скованы в принятии антигосударственных решений", - подчеркнула она.

Власти фабрикуют уголовные дела против оппозиционных деятелей, чтобы запугать общественность, чтобы люди боялись высказывать свое мнение, считает представитель Молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" Севак Назарян.

Суд по предложению стороны обвинения  запретил прямую трансляцию заседания, позволив осуществить видеозапись. Сторона обвинения предъявила обвинение Арушаняну. Он не признал вину, и добавил, что обвинения не соответствуют действительности.Также предъявлены обвинения главе села Караундж Лусине Аветян, сообщило Yerevan.Today.

"Кавказский узел" также писал, что глава села Караундж Лусине Аветян обвиняется в подкупе избирателей. Аветян была арестована 9 июля, а 20 июля ее освободили под залог. Также в июле были арестованы глава общины Каджаран Манвел Парамазян, глава общины Сисиан Артур Саргсян и бывший мэр Мегри Мхитар Закарян. Оппозиция уверена, что преследование глав общин в Сюникской области связано с итогами досрочных парламентских выборов. 7 октября Ереванский суд отменил решение Службы нацбезопасности Армении о приостановке полномочий мэра Каджарана Манвела Парамазяна.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Примечание:

"Полиция воспрепятствовала сбору подписей в защиту глав общин Сюникской области", "Политологи связали блокировку трассы на границе Армении с проблемой транзита в Нахичевань", "Дорога Горис – Капан открыта для проезда".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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