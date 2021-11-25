Сотрудница организации во время стихийной акции в здании Роспотребнадзора. Скриншот видео "Все в наших руках!" https://www.youtube.com/watch?v=pVgKoDfuyCU

25 ноября 2021, 10:58

Число оштрафованных участниц акции против QR-кодов в Волгограде возросло до трех

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд оштрафовал на три тысячи рублей Наталью Апарину, которая с двумя другими активистками приняла участие в акции против QR-кодов в здании управления Роспотребнадзора в Волгограде. Апарина признала вину, сообщили в суде.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 ноября несколько активисток прошли в здание управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и потребовали от сотрудников предъявить QR-коды и документы, чтобы показать необоснованность таких проверок в общественных местах. Полиция составила на них протоколы по статьям о нарушении масочного и пропускного режимов. 23 ноября одна из участниц акции, Светлана Печенова, была  оштрафована на 10 тысяч рублей, 24 ноября суд назначил еще одной участнице акции Оксане Барабановой четыре штрафа.

За сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались 37 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 4360. За сутки подтверждены 458 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 115 111, следует из информации, опубликованной 24 ноября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Суд в Волгоградской области оштрафовал третью участницу акции в здании областного Роспотребнадзора Наталью Апарину, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. "Постановлением мирового судьи судебного участка №122 Центрального судебного района  Волгоградской области 24 ноября Наталья Апарина привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.17 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 3 000 рублей", – сказала Вальковская корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в судебном заседании Апарина вину в совершении административного правонарушения признала и раскаялась в содеянном.

Часть 1 статьи  20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима) предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Напомним, что ограничения, введенные властями Волгоградской области в октябре в связи с пандемией коронавируса, вызвали недовольство местных жителей. 10 ноября было опубликовано видеообращение к президенту России Владимиру Путину "О недопустимости ограничения наших прав и свобод" – активисты записывали его в семи районах Волгограда и в Волжском. Они указали, что предъявление QR-кодов создает угрозу утечки персональных данных. 18 ноября активисты подали в прокуратуру два заявления о том, что постановление губернатора Волгоградской области о QR-кодах и меры Росздравнадзора по выявлению антипрививочников нарушают конституционные права. Под пакетом заявлений подписались 3413 человек.

24 ноября противники QR-кодов отнесли обращение против  законопроектов о введении  QR-кодов в общественных местах и на транспорте  в волгоградскую  областную думу, потребовав  от местных депутатов отрицательного экспертного заключения на них. Активистки отметили, что введение кодов осложнило их жизнь.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Волгоградские противницы QR-кодов обвинены в нарушении пропускного режима в Роспотребнадзоре", "Волгоградские бюджетники лишились работы из-за отказа от вакцинации", "Участница акции в Роспотребназоре Волгоградской области оштрафована на 10 тысяч рублей".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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