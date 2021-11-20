Девять депутатов прекратили голодовку после перевода Саакашвили в госпиталь

20 ноября 2021, 05:08

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Группа оппозиционных депутатов парламента Грузии прекратила голодовку в поддержку Михаила Саакашвили после решения о его переводе из тюремной больницы в военный госпиталь. Размещение политика в Горийской клинике стало победой гражданского общества, полагают опрошенные "Кавказским узлом" участники акции протеста в Тбилиси.

Как информировал "Кавказский узел", Саакашвили вернулся на родину 30 сентября и был арестован. После заключения в тюрьму, 1 октября, он объявил голодовку. В ноябре Саакашвили перевели в тюремную больницу, хотя он сам, его врач и адвокаты настаивали на госпитализации в гражданскую клинику. 18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили упал в обморок и был переведен в реанимацию. Народный защитник Грузии потребовала перевести голодающего в гражданскую больницу, заявив, что его состояние стало угрожающим жизни. Днем 19 ноября Саакашвили принял предложение министерства юстиции Грузии о переводе в военный госпиталь в Гори и пообещал прекратить голодовку. В ночь на 20 ноября стало известно о переводе политика в Горийскую больницу, где к нему в палату впустили его личного врача Николоза Кипшидзе, адвокатов Нику Гварамию и Дмитрия Садзаглишвили, а также мать.

3 ноября лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Пора") Элене Хоштария начала в здании парламента голодовку в поддержку Саакашвили. 14 ноября к голодовке в парламенте присоединились еще девять оппозиционных депутатов. Кроме того, сторонник бывшего президента Гия Барамидзе объявил голодовку в офисе "Единого национального движения". 19 ноября трем оппозиционерам понадобилась помощь врачей. Хоштария после решения Минюста перевести Саакашвили в военный госпиталь сочла цели своей голодовки выполненными и прекратила акцию в здании парламента.

Девять депутатов парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" на седьмой день прекратили голодовку после того, как третий президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен на лечение в военный госпиталь, заявил на специальном брифинге один из парламентариев Акакий Минашвили.

"На этом этапе в политической борьбе это - успех… Однако этим не завершается борьба, это не завершение политической войны – мы переходим на очень важный этап, который важен для страны, чтобы в стране внедрить те изменения, те реформы, которые обязательны, чтобы наши граждане жили в справедливой среде», - сказал в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи" Минашвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам депутата, важным этапом является борьба за проведение внеочередных парламентских выборов.

Военный госпиталь в Гори оснащен всей необходимой аппаратурой, в нем для Саакашивили выделена отдельная палата, сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе в прямом эфире телекомпании "Имеди".

Перевод политика из тюремной больницы связан с "эпидемией голодовки" в стране, пояснила глава Минздрава Грузии.

Защита не сомневается в компетенции и медицинском оснащении госпиталя в Гори, сказал один из адвокатов Михаила Саакашвили Ника Гварамия в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи».

В Горийской больнице есть необходимый аппарат МРТ, при этом ограничений на посещение Саакашвили из-за работы учреждения в режиме COVID-госпиталя не будет, уточнил "Кавказскому узлу" источник в этом медицинском учреждении.

"Это военный госпиталь, а военная медицина всегда является передовой в нормальных государствах. Так что в Горийском госпитале есть все условия для того, чтобы обследовать третьего президента Грузии. Кроме того, госпиталь состоит из нескольких корпусов, и если один из них действует в режиме COVID-клиники, то в другом есть условия для реабилитации Саакашивили и посещения теми же лицами, которые навещали его в Руставский и Глданской тюрьме", - сказал он.

"Кавказский узел" писал, что невролог, осмотревший Саакашвили после обморока на 49-й день голодовки, пришел к выводу, что политику необходимо провести МРТ головного мозга.

В Тбилиси 19 ноября до 23.00 (22.00 мск) было блокировано автомобильное движение по проспекту Руставели из-за акции оппозиции в поддержку Саакашвили, передает корреспондент "Кавказского узла".

По данным пресс-службы "Единого национального движения", в акции с требованием перевести Саакашвили из тюремной больницы в гражданский госпиталь участвовало более 5 тысяч человек. Протестующие оставались на проспекте, пока о согласии политика на перевод в Горийский госпиталь не объявил в прямом эфире Ника Гварамия, голос которого был усилен через громкоговоритель на трибуне.

Участники акции выразили недоверие власти в связи с выбором клиники для лечения Саакашвили. "Это военный госпиталь, который сегодня находится в режиме COVID-клиники, то есть туда может быть ограничен доступ адвокатам, омбудсмену, международным представителям", - предположил, в частности, участник акции Алекси Мицебули.

Власти пошли на перевод Саакашвили из тюремной больницы под давлением со стороны гражданского общества, полагает участница акции протеста Миранда. "Это отнюдь не заслуга властей - это к совместная заслуга гражданского общества, участников митинга, а также международного сообщества. Наши совместные действия вынуждают правительство принимать решения, которые ему не хотелось бы", - сказал она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако перевод Саакашвили в Гори не снимает напряжение в обществе, считает протестующая. "Да, конечно, мы будем более или менее спокойны за судьбу Саакашвили, но наша главная цель - вернуть демократию и формировать правительство по демократическим принципам, а не по воле олигарха Иванишвили", - добавила она.

Участники акции приветствовали перевод политика в Горийский госпиталь. "Конечно, перевод Саакашвили - не самоцель, но это очень важно, потому что речь идет о жизни человека. Мы продолжим борьбу, чтобы провести досрочные выборы в парламент по пропорциональной системе", - сказал "Кавказскому узлу" житель Тбилиси Зураб Циклаури.

"Мы на этот раз победили. Все будет хорошо, мы продолжим борьбу. Саакашвили будет жив, и нам будет легче теперь бороться с этим режимом", - заявил "Кавказскому узлу" участник митинга Бесо Тамлиани.

"Все будет хорошо, когда я на этой трибуне увижу Саакашвили, когда он объявит, что власть сменилась. А пока он дал нам надежду, что мы все-таки сможем победить", - сказал протестующий, юрист по образованию Давид в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

Саакашвили после возвращения в Грузию был арестован, так как ранее на родине был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет – по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Бывший президент обвинен в незаконном пересечении границы, арестованы четыре предполагаемых сообщника. Ему также были предъявлены другие обвинения. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справочном материале "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Новости о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".