Федерация борьбы России поддержала решение о "золоте" Олимпиады Билялу Махову

15 ноября 2021, 18:10

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Решение о присуждении сразу двух золотых медалей борцу из Кабардино-Балкарии Билялу Махову и иранцу Комейлу Гасеми после дисквалификации обладателей "серебра" и "золота" Олимпиады-2012 по вольной борьбе было единственно правильным и беспристрастным, заявил сегодня глава Федерации спортивной борьбы России. Махов получит медаль в 2024 году, когда истечет срок его дисквалификации.

Как писал "Кавказский узел", на соревнованиях Олимпиады в Лондоне в 2012 году в весовой категории 120 кг по вольной борьбе победителем стал уроженец Северной Осетии и член сборной Узбекистана Артур Таймазов. Он выиграл финальную схватку у Давида Модзманашвили из Грузии, а бронза досталась борцу из Кабардино-Балкарии Билялу Махову. В январе 2019 года Международный олимпийский комитет решил передать Билялу Махову серебряную медаль Олимпиады-2012, которой лишили уличенного в допинге Давида Модзманашвили. В июле 2020 года МОК из-за допинга лишил золотой медали Олимпиады-2012 Артура Таймазова, и передал его медаль Билялу Махову, но в сентябре Махов был дисквалифицирован на четыре года за допинг.

Билял Махов - уроженец Нальчика, который долгое время тренировался в Дагестане. Он является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе. На чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе он завоевал две бронзовые медали, выступая сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, говорится на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Международный Олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное решение о перераспределении медалей по итогам Олимпиады в Лондоне в 2012 году по пяти дисциплинам. Среди тех, кто по итогам прошедшей девять лет назад Олимпиады получит золото - борец из Кабардино-Балкарии Билял Махов и иранец Комейл Гасеми, они признаны чемпионами по вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов. В пресс-релизе МОК указано, что Махов в настоящее время дисквалифицирован до 27 января 2024 года, вручение ему награды состоится после окончания дисквалификации.

Медаль Махову присуждена заслуженно, решение было беспристрастным, сказал председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. "Процесс длился год, было много вопросов, много консультаций, а решение в сложившейся ситуации о двух золотых медалях стало единственно правильным. (...) На его судьбу выпало столько испытаний, столько трудностей — это и отравление, и масса операций, и ряд горьких поражений — но он никогда не искал оправданий и, несмотря ни на что, шел вперед. (...) Поздравляю Биляла, его родителей, Дагестан, Кабардино-Балкарию!" - приводятся его слова на сайте федерации.

Медаль получила прежде всего Россия, отметил сам борец. "Не буду лукавить, я конечно же рад золотой олимпийской медали, но в первую очередь я это воспринимаю так, что медаль пришла в страну. Эмоции? Эмоции у меня были в 2012 году, и они остались теми же — в Лондоне я стоял на третьем месте. Ценно, что в такое непростое время, когда медали у нас только забирают, есть какая-то радость. Комплексная командная работа привела к тому, что сегодня у страны есть еще одна золотая олимпийская медаль", - заявил Билял Махов.

Решение МОК выдать ему награду в 2024 году Махов назвал "не самой обычной ситуацией". "Сегодня, наверное, единственный представитель России, которому практически обеспечена золотая олимпийская медаль в 2024 году", - приводятся его слова на сайте федерации.