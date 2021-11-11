Армянская оппозиция выступила против таможенного поста на трассе Горис - Капан

11 ноября 2021, 12:56

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Около 200 оппозиционеров на акции протеста в Ереване потребовали не допустить установки азербайджанского таможенного пункта на трассе Горис – Капан. После попытки протестующих прорваться в здание правительства 16 человек были задержаны, сообщили в полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 ноября стало известно, что Азербайджан уведомил Армению об установке таможенного пункта на участке автотрассы Горис – Капан. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что армянская сторона установит там свой КПП. Подготовлена альтернативная дорога Капан – Татев для проезда всех машин, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении.

11 сентября на приграничном участке дороги между армянскими городами Горис и Капан начал работу азербайджанский пост полиции. Азербайджанская сторона останавливает грузовики с иранскими номерами и требуют с их водителей плату, заявил ранее омбудсмен Армении Арман Татоян. В сентябре полиция Азербайджана задержала двоих дальнобойщиков из Ирана, им было вменено незаконное пересечение границы. 21 октября оба водителя были переданы властям Ирана после того, как они запретили своим водителям проезжать через территорию Армении в Нагорный Карабах. 21 октября аналитики отметили снижение уровня напряжения в отношениях Баку и Тегерана.

Активисты из числа сторонников оппозиционного блока "Армения" провели сегодня перед зданием правительства в Ереване акцию протеста. Протестующие обвинили власти страны в сделке с властями Азербайджана, которая нанесла ущерб национальным интересам, передал корреспондент "Кавказского узла".

В акции, по оценке организаторов, приняли участие около 200 человек, в том числе депутаты оппозиционного блока. Поддержать коллег пришли также депутаты фракции "Честь имею". К месту событий полиция стянула дополнительные силы, в том числе спецназ, передал корреспондент "Кавказского узла".

В результате тайного сговора властей Армении с властями Азербайджана последний установил контроль над дорогой Горис–Капан. Азербайджан действует с молчаливого согласия властей, заявил в ходе акции депутат фракции "Армения" Гегам Манукян.

Он назвал предательской политику властей, которая по его словам, привела к тому, что юг Армении – Сюник – оказался отрезан. "[Премьер-министр Армении Никол] Пашинян заключает тайные соглашения в ущерб национальным и государственным интересам. В ходе парламентского часа он признал, что именно он отдал приказ об отводе войск, что позволило Азербайджану установить контроль над дорогой Горис-Капан. По сути, Пашинян признался, что именно он сдал армянские земли", – сказал Манукян корреспонденту "Кавказского узла".

Армения превращается в полицейского государство, считает он. "Пашинян не может спокойно передвигаться без полиции. Поэтому силовикам повышают зарплату, выплачивают премии, тогда как боевые позиции не обустроены и не защищены. Вместо того, чтобы полиция несла дежурство на линии соприкосновения, обеспечивала безопасность граждан, она обеспечивает безопасность чиновников", – высказался Манукян.

В заявлении Армении, Азербайджана и России от 10 ноября 2020 года, в частности, говорится о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, вводе в эту зону российских миротворцев, о гарантии Азербайджана безопасности движения по Лачинскому коридору и сроках передачи Арменией под контроль Азербайджана Агдамского (расположен на территориях Аскеранского, Мардакертского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха – Прим. "Кавказского узла"), Кельбаджарского (частично расположен на территории Мартакертского района Нагорного Карабаха – Прим. "Кавказского узла") и Лачинского районов (частично расположен на территории Кашатагского района Нагорного Карабаха – Прим. "Кавказского узла"). Полный текст заявления опубликован на "Кавказском узле".

Депутат фракции "Армения" Анна Григорян заявила, что жители трех сел – Воротана, Шурнуха и Барцравана – окажутся в сложной ситуации, так как альтернативные дороги в села находятся в плохом состоянии. "Через год после заключения тайного соглашения, власти не удостоились проложить асфальт, отремонтировать дороги. Это не политический вопрос, это вопрос суверенности, а также государственной и национальной безопасности. Азербайджан необоснованно с попустительства властей захватил армянскую территорию, и препятствуют передвижению армянских граждан", – заявила Григорян в ходе акции, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие попытались пройти в здание правительства, однако полиция выставила кордон. Участники акции из числа депутатов заявили, что закон их наделяет правом беспрепятственно входит в здание правительства, однако силовики, сославшись на усиление режима охраны, отказались пропустить их к зданию.

Сторонники оппозиции скандировали "Никол – предатель" и "Армения без турка". В результате между участниками акции и силовиками произошел инцидент. По данным организаторов, были задержаны около двух десятка активистов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Во время акции протеста в Ереване силовики задержали 16 активистов, сообщили в Полиции Армении. "Их задержали за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении "Неподчинение законному требованию полиции". После составления протокола все задержанные будут отпущены в течение отведенных законом трех часов", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Управления по связям со СМИ Полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Чтобы армянские грузы, а также ее граждане беспрепятственно ездили по дороге Горис–Капан, Армения должна была согласиться на коридор, что для нас недопустимо, заявил в ходе правительственного заседания премьер-министр Никол Пашинян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Он отметил, что армянская сторона получила неофициальное извещение от Азербайджана об установлении с 11 ноября таможенного и паспортного контроля, в том числе для граждан Армении. По его словам, иранские грузы могут ездить как по дороге Горис–Капан, так и новой Татевской дороге. "Разблокировка коммуникаций должна произойти без принципа экстерриториальности. Мы не обсуждали и не собираемся обсуждать коридоры. В заявлении от 9 ноября [2020 года] нет такого положения", – пояснил глава правительства.

Напомним, что по итогам боевых действий в зоне карабахского конфликта осенью 2020 года военные Азербайджана взяли под контроль часть трассы Горис–Капан. Ранее территории, которые граничат с Арменией на этом участке, контролировали власти Нагорного-Карабаха.

Азербайджанская сторона необоснованно установила пост полиции на дороге Горис–Капан, так как граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована, заявил ранее омбудсмен Армении Арман Татоян. Армянская оппозиция 14 сентября потребовала организовать парламентское обсуждение ситуации с участием директора СНБ Армении.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".