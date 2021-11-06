Саакашвили отказался от сока и витаминов после заявления Минюста о его голодовке

06 ноября 2021, 16:50

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Министр юстиции Грузии заявил, что Михаил Саакашвили ест каши и пьет соки. Бывший президент ответил, что не принимает никакой пищи, а с сегодняшнего дня отказывается от соков, витаминов, минералов и глюкозы.

Как писал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с 1 октября проводит голодовку в тюрьме в Рустави с требованием об освобождении. На 35-й день голодовки у политика возникли проблемы с коммуникацией и памятью, а на 36-й - со зрением и слухом, указала защита.

2 ноября в Батуми на проведенной оппозицией акции протеста несколько человек заявили, что объявляют голодовку в знак солидарности с Саакашвили. 3 ноября голодовку объявила и лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария. Она проводит акцию протеста в здании парламента и требует, чтобы Саакашвили перевели в гражданскую больницу.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили, вопреки заявлению о голодовке, принимает пищу и пьет соки. "При поступлении в тюрьму Михаил Саакашвили получил банковскую карту и через два дня приобрел определенные продукты. Затем он отказался принимать эти пищевые продукты, прошло какое-то время, и он по собственному желанию принял как каши, так и натуральные соки. Также он продолжает принимать те медикаменты, которые ему выписали врачи. Каждое наше слово подкреплено доказательствами и фактами, мы говорим правду, опираясь лишь на факты. Это пища, это уже не медицинское назначение. Это пища, которую принимает заключенный", - отметил Рати Брегадзе.

Он также заявил, что адвокаты Саакашвили распространяют ложную информацию о его состоянии, тогда как оно, в действительности, стабильно, сообщил вечером 5 ноября "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, что 11 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сославшись на "соответствующую службу", заявил, что после ареста Саакашвили приобрел семь банок меда, оплатив их банковской картой. "Когда человек заявляет о голодовке, то он не должен есть мед килограммами", – сказал премьер. Адвокат Бека Басилия признал, что Саакашвили употреблял мед, но в минимальном количестве – размешал одну ложку в стакане воды и выпил.

Глава Минюста подчеркнул, что делится конфиденциальной информацией только потому, что она уже "и так стала публичной". По его словам, официальный запрос касательно питания Саакашвили ранее направил в министерство депутат парламента Грузии, и они "обязаны были ответить". Имя депутата Брегадзе не уточнил, сообщили "Новости-Грузия".

Рати Брегадзе также прокомментировал информацию грузинского издания "Прайм-Тайм" о том, что незадолго до возвращения на родину Саакашвили провели резекцию желудка, а это, в свою очередь, объясняет нынешнее ухудшение состояния политика. Брегадзе ответил, что информация, связанная с операцией, является персональной, и говорить на данную тему он не будет, указано в публикации.

Сегодня на странице Михаила Саакашвили в Facebook появился ответ на заявление главы Минюста. Бывший президент заявил, что каши не употреблял. "После 30 октября я действительно принял несколько бутылок натурального сока по рекомендации тюремного врача, и это входило в протокол голодания, но никакой пищи я не принимаю, несмотря на уговоры членов консилиума и местных врачей. То, что я принимаю, фиксируется в акте, который я подписываю. Сегодня утром, чтобы избежать бесстыжих спекуляций, я отказался и от сока, а также от минералов и витаминов, которые служили сохранению жизненных параметров", - говорится в публикации, переведенной с грузинского языка "Кавказским узлом".

Он также прокомментировал данные об операции. "Последний раз я перенес хирургическое вмешательство на желудке (и это не было резекцией желудка) пять лет назад, и теперь могу спокойно есть и не жалуюсь на аппетит", - написал Михаил Саакашвили.

Гендиректор телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия, который является адвокатом бывшего президента, обвинил Брегадзе во лжи, подчеркнув, что Саакашвили "ничего не ест". Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, который сегодня навестил политика в тюрьме, заявил, что не видел, чтобы Саакашвили ел кашу. "Я не знаю, что сказать министру юстиции. Каши не видел. Спросите конвой, спросите тюремных врачей, спросите медсестер, там много людей, повсюду есть камеры", - сказал он. Кипшидзе отметил, что "ситуация становится все более и более тяжелой", а продолжать лечение в стенах пенитенциарного учреждения становится невозможно, сообщила "Грузия Online".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября и был арестован, так как на родине ему был заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях рассказывается в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".