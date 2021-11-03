Родственники умершей призвали наказать ритуального агента за акцию в Тимашевске

03 ноября 2021, 16:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дети умершей жительницы Тимашевского района сообщили, что ничего не знали об акции ритуального агента у здания администрации, и осудили его действия. Родные могут требовать компенсацию морального вреда, указала юрист. Власти объявили о решении проблем на рынке ритуальных услуг, но проблема его монополизации сохраняется, заявил коллега подозреваемого.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября к зданию администрации Тимашевского района было принесено тело умершей женщины. Человек, назвавшийся родственником умершей, пояснил, что бюро судмедэкспертизы требовало заплатить семь тысяч рублей за перевозку в морг, хотя эта услуга должна была быть оказана безвозмездно. В тот же день глава района Андрей Палий сообщил, что морг тело женщины в итоге принял. Власти Тимашевского района считают проблему бюрократических барьеров в морге решенной.

Роману Пикало, доставившему тело пенсионерки к зданию администрации, грозит уголовная ответственность за надругательство над умершей, сообщили в прокуратуре. Дело возбуждено по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса ("Надругательство над телами умерших"). По данным прокуратуры, ритуальный агент выдал себя за сына умершей, не являясь ее родственником и даже не поставив близких умершей в известность о своей акции.

Родственники умершей подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что ничего не знали о намерениях агента, который занимался организацией похорон их матери. Они подчеркнули, что глубоко шокированы произошедшим и настаивают на наказании предпринимателя.

Предприниматель, также работающий на ритуальном рынке в Тимашевском районе, на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его коллега решился на такой шаг после того, как сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) стали массово игнорировать направления на экспертизы и отказывать в ее проведении, требуя деньги. В числе формальных причин отказов указывалось и на то, что участковый, выписавший направление, обязан присутствовать при передаче тела эксперту.

По словам бизнесмена, его коллеги давно пытаются привлечь внимание к проблеме монополизации рынка ритуальных услуг в районе. По его мнению, принимать тела отказываются в пользу конкретного похоронного бюро. "Заставляют людей пользоваться услугами одной из фирм, которая завышает тарифы в два, а то и в три раза. Тем, кто отказывается от их услуг, отказывают сразу принять тело или затягивают в его выдачу. Требуют деньги за вскрытие, хотя это должно быть бесплатно", - заявил предприниматель.

Предприниматели обращались к районным властям с требованием урегулировать конфликт, сложившейся на ритуальном рынке Тимашевского района, но по факту ничего не меняется, указал бизнесмен.

Ранее "Кавказский узел" писал о жалобах жителей другого города Юга России, Волгограда, на конфликты между ритуальными предприятиями, которые разворачиваются прямо во время похорон, мешая церемонии. Местные жители жаловались на принуждение отказываться от уже заключенных договоров и заключать новые с другой фирмой, тарифы которой в несколько раз выше. По словам бизнесменов, предприятие, заключившее договор с мэрией, не допускает конкурентов на кладбища Волгограда. Однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело, а в январе 2020 года ее поддержал суд. Антимонопольная служба и местные бизнесмены годами добиваются в судах свободного доступа на кладбища для всех поставщиков ритуальных услуг.

У родных умершей есть основания требовать компенсацию морального вреда

Похоронная отрасль в России работает в соответствии с федеральным законом №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", где приводится список бесплатных услуг по захоронению, указала член Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова.

"В 9 статье этого закона есть бесплатный перечень. В него входит: оформление документов, необходимых для погребения, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, перевозка тела на кладбище или в крематорий, погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом. Вскрытие тела также должно производится бесплатно", - отметила Баянова.

По ее словам, отказать в приеме тела в государственном бюро СМЭ не имеют права, тем более в ситуации, когда тело направлено сотрудником полиции. Баянова отметила, что на деле эти услуги давно стали платными по всей стране. Люди, у которых умер близкий человек, не могут контролировать траты из-за своего тяжелого морального состояния, поэтому оплачивают и те услуги, которые предоставляются бесплатно.

"Все-таки нужно собирать какие-то документы, квитанции в этих ритуальных бюро. Чтобы потом можно было обжаловать все навязанные платные услуги. И с этими документами обратиться в правоохранительные органы", - посоветовала Баянова.

Она считает, что действия предпринимателя, который привез тело к администрации, действительно попадают под уголовную статью о надругательстве над телами умерших, поскольку он имел право оказывать услуги по захоронению тела, а не спекулировать на нем и решать какие-то свои личные проблемы.

Предпринимателю, если его признают виновным, грозит штраф, либо исправительные работы сроком до одного года, либо арест до трех месяцев. "Я считаю, что родственники могут еще и обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда, который им нанес предприниматель своими незаконными действиями. У них есть все шансы выиграть", - заключила Баянова.