Похоронный агент объяснил отчаянием акцию с телом умершей в Тимашевске

02 ноября 2021, 20:29

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Тело умершей жительницы Кубани в течение суток не принимал ни один из моргов, пояснил предприниматель Роман Пикало. Власти Тимашевского района считают проблему бюрократических барьеров в морге решенной.

Как писал "Кавказский узел", согласно информации в соцсетях, 31 октября к зданию администрации Тимашевского района родственники умершей женщины принесли ее тело в знак протеста против того, что бюро судмедэкспертизы требовало заплатить семь тысяч рублей за перевозку в морг, хотя эта услуга должна была быть оказана безвозмездно. В тот же день глава района Андрей Палий пообещал разобраться в ситуации и сообщил, что морг тело женщины в итоге принял. МВД и прокуратура отчитались сегодня о начале проверки по данному инциденту. Предпринимателю, доставившему тело пенсионерки к зданию администрации Тимашевского района после отказа в приеме в морге, грозит уголовная ответственность за надругательстве над умершей, сообщили в прокуратуре.

Сын покойной и ритуальный агент Роман Пикало несколько раз пытались передать тело женщины в морг Тимашевска, рассказал один из похоронных агентов города Тимофей Куненков. По его словам, первый раз агент Роман Пикало и один из сыновей покойной привезли тело в морг ранним утром 30 октября, но его не приняли, так как в выходные учреждение не работает, а тело должен сопровождать сотрудник полиции, выдавший направление для судмедэкспертизы. Куненков сообщил, что участковый из Журавлевки, расположенной в 40 километрах от города, где жила покойная, в морг ехать отказался. По его словам, до недавнего времени присутствие полицейского не было обязательным, но неделю назад морг ужесточил правила, сообщило сегодня BBC News.

Сотрудники морга требуют около 30 тысяч рублей, чтобы принять тело на выходные, и около 10 тысяч - в рабочие дни, рассказал Куненков. По его словам, в течение дня сын умершей и агент три раза вызывали полицию и составляли объяснения, но так и не смогли передать тело в морг Тимашевска, в моргах других районов также отказались его принять. Сыну покойного стало плохо, и он остался на ночь дома, Пикало вернулся с трупом в Тимашевск и с утра решился на публичную акцию у здания администрации.

Сам Роман Пикало пояснил свои действия отчаянием. По его словам, после дня поездок по моргам вечером 30 октября сын умершей сказал ему, чтобы он сдал тело во что бы то ни стало. Вечером Пикало поехал в Красноармейский район, но и там не смог передать тело. "Потом настало утро, я уже от отчаяния поехал к зданию администрации у них просить помощи", — процитировал его слова телеканал 360.

Пикало уверяет, что не собирался бросать тело у администрации. "Я спокойно не мог там остановить. Там уже запах невыносимый. Я понес ее в администрацию, чтобы они приняли ее и помогли нам вместе с родственниками прорваться на территорию морга (...) Я молился стоял. Там столько народу понабежало. Прежде чем они в администрацию занесли, я минут 20 молился и просил о помощи", — приводятся его слова в публикации.

Роман предположил, что в семье покойной по-разному смотрят на эту ситуацию у администрации района, однако "крайним делают его", — говорится в публикации. Пикало добавил, что услуги по транспортировке родным умершей его компания оказала бесплатно, также женщину бесплатно похоронили.

Морг Тимашевского района будет принимать тела беспрепятственно по направлениям на патологоанатомическое либо судебно-медицинское исследование, то есть не требовать обязательного присутствия сотрудника полиции, сообщил 1 ноября глава района Андрей Палий после совещания в администрации. "Ситуация стала накаляться с 22 октября — именно тогда сотрудники морга, ранее предупреждавшие предпринимателей, стали принимать тела в соответствии с ведомственным приказом об обязательном присутствии сотрудника полиции. Хотел бы подчеркнуть, что данной вопиющей ситуации могло бы не быть. Бюрократическое не должно вытеснять человеческое", — написал Палий на своей странице в Instagram.

Публикация на странице главы района, насчитывающей 13,6 тысячи подписчиков, набрала на 20.00 мск 578 отметок "нравится" и 104 комментария. Пользователи сети указали, что так и не смогли получить ответы на вопросы о стоимости услуг морга. "Извините, но в посте ничего не сказано о стоимости доставки покойного в морг, а ведь именно из-за этого все началось", — написал konan93rus123. "А почему не затронули вопрос о расценках в морге?!? Особенно в выходные дни. Или вы считаете, что по 17000 сдирать с людей, у которых горе — это нормально?" — поинтересовался kozhushko3531. "Уважаемый глава, всех интересует вопрос о стоимости услуг, посодействуйте в публикации данной информации в пабликах района. Этот вопрос Вам задавали не единожды", — напомнил alex.vorobev. "А как же вопрос с ценами на "смерть"? С трупа напоследок последнее содрать должны? Всю жизнь работают и платят налоги, чтоб потом и похоронить не могли нормально", — эмоционально высказался пользователь yasmir26.

Также часть пользователей сети поинтересовалась, какие изменения планируются в работе морга, и будет ли руководство организации наказано за случившееся ."Вчера всем родственникам умерших тела выдавались бесплатно, теперь это так и будет, или пока не пройдут проверки?" — уточнила bogdanova_._vika. "А проверять деятельность директора морга не будут? Почему морг тело не принимал?" — спросила tarasova_tanya5. "Как накажете хозяина морга, сообщите. Но скорее всего, накажут предпринимателя", — предположил kovalevtim82. "Надо мужика спасать, иначе посадят", — отметила tatiana___pt.