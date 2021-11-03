Власти Сухума запретили проведение митинга с требованием отставки главы МВД

03 ноября 2021, 13:22

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Объединенный совет ветеранов Абхазии объявил о проведении акции протеста 4 ноября с требованием отставки главы МВД Дмитрия Дбара на фоне решения президента Абхазии о восстановлении силовика в должности. Мэрия Сухума отказала в проведении митинга, сославшись на коронавирусные ограничения.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания отстранил Дмитрия Дбара от должности главы МВД на время расследования двух инцидентов со стрельбой, в которой подозреваются депутаты парламента, и распорядился усилить охрану правительственных зданий. Депутаты парламента 4 октября констатировали, что силовики, избившие ветеранов после стрельбы в Сухуме, повели себя агрессивно и не извинились. Совещание в парламенте прошло на фоне митинга с требованием немедленной отставки главы МВД. Генпрокуратура 11 октября отчиталась о завершении проверки, по ее итогам в отношении двух силовиков заведены уголовные дела. В действиях главы МВД Дмитрия Дбара Генпрокуратура не нашла состава преступления, однако предложила президенту Абхазии рассмотреть его соответствие должности. Односельчане депутата Гарри Кокаи из села Адзюжба провели митинг с требованием немедленной отставки главы МВД и отправили делегацию в Сухум. 21 октября участники войны 1992-1993 годов выразили недовольство ходом расследования избиения ветеранов и анонсировали акции протеста, если глава МВД Абхазии не будет отправлен в отставку.

Вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая у ресторана Rina на набережной Махаджиров в Сухуме пять раз выстрелил в воздух из боевого пистолета Glock, отказался отдать оружие сотрудникам милиции и скрылся, сообщило 1 октября МВД. Депутат Алмасхан Ардзинба сделал около 20 выстрелов из автомата Калашникова у здания МВД Республики Абхазия, сообщило ведомство 1 октября.

Запрет митинга мэрия Сухума пояснила коронавирусными ограничениями

Мэрия Сухума запретила проведение митинга ветеранов войны 92-93 годов с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара. Представитель Объединенного совета ветеранов Ахра Бжания направил на имя главы Сухума уведомление о предстоящем митинге "Сообщаем вам, что 4 ноября 2021 года на Театральной площади города Сухум Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов проводит митинг, который начнется в 13.00", - сообщила администрация Сухума.

Однако руководство города сообщило, что в период ограничений из-за COVID-19 проведение массовых мероприятий запрещено. "Установлен запрет на проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и вне помещений, который действует по настоящее время", - говорится в письме главы администрации Сухума Беслана Эшбы, опубликованном 2 ноября на сайте администрации города.

Бжания объяснил решение о восстановлении Дбара в должности

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал 2 ноября Указ о восстановлении Дмитрия Дбара в должности. По его словам, он "думал, что удастся примирить стороны" "Я ездил в село Адзюбжа, предпринял попытку встретиться с ветеранами. Лично я вел переговоры с некоторыми жителями села, мы предварительно договорились о встрече, но в силу разных обстоятельств, этого не произошло. В человеческом плане я сожалею о том, что случилось", - приводятся слова Бжании на сайте президента Абхазии.

Была проведена прокурорская проверка, по итогам которой прокурор предложил привлечь главу МВД к дисциплинарной ответственности, указал Бжания. Он пояснил, что долго принимал решение в связи с поездками в Москву и необходимостью взвесить все за и против, так как за полтора года работы ведомства под руководством Дбара в работе МВД наметились позитивные тенденции. "Я принял решение о сохранении полковника Дбара в должности министра внутренних дел. На него будет наложено дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии и он приступит сегодня к исполнению своих служебных обязанностей", - говорится в сообщении от 2 ноября.

Бжания также призвал жителей республики воздержаться от участия в митинге. "Хочу попросить наших граждан воздержаться от участия в этом мероприятии во избежание всевозможных эксцессов. (...) Мы исправим те ошибки, которые были допущены. Министерство внутренних дел будет работать под жестким контролем, и я надеюсь на то, что такие факты больше никогда не повторятся", - указано в сообщении.

Сам Дмитрий Дбар в ходе встречи с президентом принес извинения за случившееся. "С первого дня я хотел принести свои извинения пострадавшим в данном инциденте и лично пожать им руку, но мне не представилась такая возможность. Пользуюсь случаем, я хочу извиниться за то, что произошло. Это недопустимо, и я обещаю, что впредь такое не произойдет. Я полностью согласен с наложенным на меня взысканием и готов приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Ещё раз повторюсь: впредь такие инциденты, имевшие место 30 сентября, не произойдут", - приводятся его слова в публикации на сайте президента Абхазии.

Усилена охрана правительственных зданий Абхазии

Абхазская милиция начала подготовку к проведению митинга. "Весь состав милиции поднят по тревоге, патрульные машины приведены в состояние полной готовности и выстроились у здания МВД. Перед административными зданиями устанавливаются мобильные ограждения и передвижные барьеры", - сообщила 2 ноября "Нужная газета".

Сегодня издание опубликовало фотографию здания администрации президента, вокруг которой выставлены металлические заграждения.

Охрана выставлена у комплекса правительственных зданий – администрации президента, кабинета министров и парламента, проинформировал "Спутник Абхазия".

Ветеранов возмутило игнорирование их требований

Ветераны объявили о проведении митинга в Сухуме на встрече в Адзюжбе 31 октября, в связи с тем, что президент Абхазии долгое время не давал ответа на требования об отставке Дмитрия Дбара. В резолюции Объединенного совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии отмечается, что ветераны "крайне возмущены полным отсутствием со стороны руководства Абхазии какой-либо морально-нравственной оценки и обещанного президентом и вице-президентом Абхазии законного решения в адрес руководства министерства внутренних дел" в связи с событиями на набережной, сообщило 1 ноября "Апсадгьыл инфо".

После того как президент объявили о восстановлении Дбара в должности, в Сухуме собрались ветераны войны, представители всех оппозиционных партий и общественных движений – "Апсны", "Аруаа", Аидгылара, АНД, ФНЕА, "Абааш". Они возмущены тем, что президент проигнорировал их требование об отставке Дмитрия Дбара и восстановил его в должности министра, проинформировала 2 ноября "Нужная газета".

Союз политических партий и объединений Абхазии, поддерживающих действующие власти страны, призвал оппозицию и ветеранов воздержаться от ультиматумов и решать любые проблемы, исключительно в рамках действующих законов и правовых процедур. "Союз политических партий и организаций Республики Абхазия считает неприемлемым и недопустимым применение ультиматумов, шантажа и угроз, как формы давления на компетентные органы", - говорится в заявлении Союза. Заявление сделано от имени политических партий - "Амцахара", "Айтайра", "Единой Абхазии", "Народного фронта Абхазии", Коммунистической партии Абхазии, республиканских общественных организаций - "Апсадгьыл", "Абзанхара", "Наш дом - Абхазия", "Форум молодежи Абхазии", экспертного фонда "Ахьыпшымра", сообщило 2 ноября издание Апсны.ру.