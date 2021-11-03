Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния здоровья политика

03 ноября 2021, 06:51

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в ослабленном состоянии после 33 дней голодовки. У него происходят скачки давления, меняется пульс, а изменение массы тела в течение суток свидетельствует об отказе почек, заявил врач политика Николоз Кипшидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с 1 октября проводит голодовку в тюрьме в Рустави с требованием об освобождении. Его сторонники периодически проводят акции протеста, в том числе около здания тюрьмы. На 27-й день голодовки политик отказался от медицинских процедур и анализов, при этом его состояние ухудшилось. Саакашвили пожаловался на ограничения во встрече с адвокатами и в знак протеста отказался от наблюдения врачей. Голодовка перешла в фазу, когда может быть причинен непоправимый вред здоровью, указал 28 октября один из врачей, наблюдающий за состоянием здоровья третьего президента Грузии.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября и был арестован, так как на родине ему был заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили предъявили также обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Сразу после ареста он объявил голодовку.

Михаил Саакашвили проводит голодовку на протяжении 33 дней и за это время он потерял около 18 килограммов веса, сообщил врач политика Николоз Кипшидзе. Он отметил, что вес тела Саакашвили меняется в течение дня, что является плохим признаком. "Масса его тела меняется в зависимости от потребления жидкости. Это нехорошо, значит, почки больше не работают", – привел вечером 2 ноября слова Кипшидзе на своем сайте телеканал "Формула".

Врач посетил Саакашвили в тюремной больнице 2 ноября. По его словам политик согласился на тесты, проведение которых назначено на 3 ноября, информировал телеканал.

Николоз Кипшидзе также заявил, что обеспокоен состоянием здоровья бывшего президента Грузии. "Сегодня он был немного слабее, чем вчера и поэтому мы решили, что сделаем тесты", – привел его слова вечером 2 ноября "Интерфакс".

При этом Кипшидзе отметил, что сначала Саакашвили отказался от тестов. "Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", – сказал он.

Напомним, что ранее консилиум врачей рекомендовал поместить Саакашвили в клинику для интенсивного наблюдения, на том же неоднократно настаивали на акциях протеста сторонники политика. Сам бывший президент Грузии заявил, что голодовку прекращать не намерен, но согласен на медикаментозную помощь в крайнем случае. Министерство юстиции заявило, что в случае необходимости Саакашвили госпитализируют в тюремную больницу, а не в частную клинику. Саакашвили необходимо госпитализировать в многопрофильную гражданскую клинику, и с этим согласны все врачи, участвовавшие в специальном консилиуме, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе. Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе парировал, что речи о переводе в гражданскую клинику на консилиуме не было.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".