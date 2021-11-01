Военный суд утвердил приговор по "красногвардейскому" делу "Хизб ут-Тахрир"*

01 ноября 2021, 22:16

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Апелляционный военный суд оставил в силе приговор крымским татарам Рустему Эмирусеинову, Арсену Абхаирову и Эскендеру Абдулганиеву, осужденным на длительные сроки по делу о причастности к "красногвардейской" ячейке "Хизб ут-Тахрир"*.

Как писал "Кавказский узел", жителям Крыма Эскендеру Абдулганиеву, Арсену Абхаирову и Рустему Эмирусеинову, обвиненным в причастности к деятельности признанной террористической и запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир"*, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 3 ноября 2020 года назначил от 12 до 17 лет колонии строгого режима. Подсудимые вину свою не признавали.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня также признала всех трех фигурантов дела виновными и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал сегодня корреспондента "Кавказского узла" сотрудник суда.

Комментариями от осужденных и их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Жалоба на приговор поступила 7 сентября, ее рассмотрение заняло три заседания, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

Напомним, по версии следствия, Эмирусеинов с ноября 2017 года по февраль 2019 года организовывал на территории Красногвардейского района Крыма деятельность организации "Хизб ут-Тахрир"*, в состав которой вошли Абхаиров и Абдулганиев. Все трое до их задержания 14 февраля 2019 года, как посчитали следователи, осуществляли пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в своей организации, хранили литературу "Хизб ут-Тахрир".

Ранее адвокат Рустема Эмирусеинова Эмиль Курбединов заявил корреспонденту "Кавказского узла" о политическом преследовании подзащитного и назвал приговор абсурдным. По словам адвоката, свидетели из числа односельчан опровергли версию обвинения о вербовке подсудимыми.

Правозащитный Центр "Мемориал"** признал троих обвиняемых по "красногвардейскому делу" политзаключенными. "Крымчане обвиняются только в том, что якобы были участниками запрещённой общественной организации. В делах нет ни единого указания на то, что они совершали или планировали совершить насильственные преступления, а тем более какие-либо действия, которые можно было бы назвать террористическими", "говорилось в сообщении на сайте центра.

Отметим, что силовики регулярно отчитываются о задержании участников запрещенной в России судом международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Так, 14 октября в ФСБ заявили, что в семи регионах России, в том числе в Дагестане, задержаны два лидера и шесть активных участников этой организации.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Эхо Украины" на Кавказе, в которой представлены материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа.

* — "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) — международная исламская политическая организация, запрещенная в России судом.

** — организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.