Видади Мурадов освобожден из-под ареста в Баку

31 октября 2021, 16:33

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Суд в Баку освободил из-под стражи руководителя крупной компании по производству ковров Видади Мурадова, обвиняемого в заключении фиктивных договоров с поставщиками. Мера пресечения изменена в связи с болезнью обвиняемого, пояснили в Пенитенциарной службе.

Как писал "Кавказский узел", 9 января председатель правления компании "Азерхалча", член правящей партии "Ени Азербайджан" Видади Мурадов был арестован по обвинению в заключении фиктивных договоров с поставщиками. Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: "Присвоение или растрата, с причинением значительного ущерба", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".

По версии следствия, Видади Мурадов с 2016 по 2019 годы перевел 3,435 миллиона манатов (более двух миллионов долларов) на счета фирм, с которыми вошел в сговор. Договоры были заключены на закупки пряжи, но в действительности поставок не было, а Мурадов присвоил себе около 675 тысяч долларов. Кроме того, Мурадов обвинен в закупках шерсти по завышенным ценам и продаже ковров по заниженной цене компании "Азер-Илме", учредителем которой является он сам.

Видади Мурадов, дело которого рассматривается в суде, отпущен из-под ареста на свободу, сообщает сегодня АПА.

В Пенитенциарной службе подтвердили эту информацию, назвав "гуманным" решение Бакинского суда по тяжким преступлениям изменить меру пресечения Видади Мурадову. Мера пресечения бывшему главе «Азерхалчи» изменена в связи с тем, что он лечится от онкологического заболевания, уточняет Report.

12 октября, когда в Бакинском суде по тяжким преступлениям должно было пройти подготовительное заседание по делу Мурадова, обвиняемый был госпитализирован в Национальный онкологический центр из-за ухудшения состояния здоровья, сообщило в тот же день haqqin.az.

Напомним, ОАО "Азерхалча" было создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в мае 2016 года. Мурадов возглавил компанию в июне того же года по указу Ильхама Алиева. Компания производит ковры и ковровые изделия. Согласно публикациям на сайте президента Азербайджана, Ильхам Алиев регулярно посещает предприятия "Азерхалчи". Так, в июне 2020 года он принял участие в открытии Тертерского филиала компании.