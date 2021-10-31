Активисты в Элисте напомнили властям о трагических итогах сталинских репрессий

31 октября 2021, 05:52

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Всего пятеро активистов съезда ойрат-калмыцкого народа почтили память жертв политических репрессий в центре Элисты, поскольку городские власти не согласовали традиционное траурное мероприятие. Активисты заявили об актуальности памятной даты в условиях современной России.

Как писал "Кавказский узел", День памяти жертв политических репрессий отмечается в России, начиная с 1991 года. Участники акции памяти в Астрахани констатировали, что каждый год такие мероприятия посещает все меньше людей, а участники акции памяти в Кабардино-Балкарии посетовали, что местные жители, в том числе потомки жертв, равнодушны к теме сталинских репрессий. В Сочи официальных мероприятий не было, жители и гости города возложили цветы к мартирологу на перекрестке улиц Парковой и Конституции.

Траурное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий, прошло 30 октября в Элисте у камня из Широклага, установленного в центре города возле кинотеатра «Родина», куда свозили калмыков перед депортацией 28 декабря 1943 года. Собрание провели пять членов исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа. Участники возложили к мемориалу цветы и, в соответствии с национальной традицией, зажгли лампады и сделали подношение калмыцким чаем и борцоками (сдобными пышками), передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на мероприятии 30 октября.

Власти не разрешили гражданским активистам организованно отметить День памяти жертв политических репрессий. Уведомление в администрацию Элисты было подано, как и предусмотрено законом, за 15 дней до мероприятия, но мэрия отказалась его согласовывать, предложив провести собрание после того, как будут отменены карантинные ограничения, заявил корреспонденту «Кавказского узла» председатель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев.

«Мы проводим это мероприятие с 2007 года. За эти четырнадцать лет не было года, чтобы мы не собрались у камня из Широклага. В этот раз я тоже подал заявление от партии. Но администрация Элисты сразу же выступила против. Меня нашли вечером в спортзале, чтобы вручить отказ. Потом звонили сотрудники полиции, тоже интересовались, будем ли проводить что-то в этот день. Я уже подготовил ответ на отказ администрации. Но потом понял, что власти настроены серьезно. И чтобы не подставлять участников акции под административное преследование, решил отказаться от проведения официального мероприятия, о чем проинформировал городскую администрацию и полицию», - рассказал Боромангнаев.

При этом, по его словам, члены исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа оставили за собой право собраться небольшим составом, «чтобы вспомнить в этот день десятки, а может и сотни тысяч погибших в годы массовых репрессий советского государства в отношении своих граждан – с конца 1917 и до конца 1930-х годов».

В каждой калмыцкой семье есть либо непосредственно депортированные в Сибирь, либо родившиеся в депортации – все они являются жертвами политических репрессий, подчеркнул глава калмыцкого «Яблока». «Нет калмыцких семей, в которых кто-то из старшего поколения не пострадал от сталинских репрессий. В 1960-1970 годах, когда наши ученые изучали родовой состав калмыков, выяснилось, что исчезли целые рода, которые были в дореволюционных реестрах. Калмыки вымирали массово», - отметил активист съезда ойрат-калмыцкого народа.

Операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока была проведена войсками НКВД 28 декабря в 1943 году. Общее число выселенных калмыков составляло около 120 тысяч человек. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием "Улусы", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Из ныне живущих политзаключенных он смог вспомнить только строителя фронтовой железной дороги Кизляр - Астрахань Тагира Баерхаева. «В 1932 или 1933 году он, будучи младенцем, был подвергнут репрессиям как выходец из знатного рода. В годовалом или двухлетнем возрасте его вместе с родителями отправили в Сибирь. А через десять лет туда депортировали весь калмыцкий народ», - пояснил Боромангнаев.

Страна по-прежнему живет в тени сталинизма

День памяти жертв политических репрессий актуален как для Калмыкии, так и для России в целом, поскольку по всей стране продолжаются преследования «тех, кто борется за свои гражданские права», сказал корреспонденту «Кавказского узла» писатель Арсланг Санджиев, избранный 17 октября председателем исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа (ранее исполком возглавлял главред газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев).

«После массовых протестов 2019-2020 годов власти до сих пор преследуют гражданских активистов в Элисте. Я дважды был в суде, своими глазами видел, как это все происходит. И то, что я видел, вызвало у меня отвращение и негодование. Особенно когда судили участников митинга, призывавших наказать Штыгашева. Спикер парламента Хакасии оклеветал весь калмыцкий народ, а когда мы вышли на площадь, чтобы выразить свое законное возмущение, пользуясь конституционным правом, наши калмыцкие полицейские и судьи стали «припечатывать кулаком закона» активистов – тех, кто отстаивал в том числе и честь этих полицейских и судей. Это нонсенс. Такое отношение к своим землякам не укладывается ни в какие рамки», - заявил Санджиев.

29 января 2020 года Владимир Штыгашев с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевали на стороне фашистов - мужское особенно население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". 10 февраля 2020 года примерно 500 человек пришли на несогласованный митинг в Элисте с требованием наказать спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева за его слова о сталинской депортации калмыков. 16 июня 2020 года Элистинский горсуд удовлетворил требование признать неправомерным отказ мэрии Элисты согласовать проведение 10 февраля митинга на территории культурного комплекса "Пагода семи дней".

Камень из Широклага был привезен в Элисту по просьбе «воинов-широклаговцев» (в 1944 году с фронта были отозваны около 15 тысяч военнослужащих-калмыков, подавляющее большинство из них прошли через Широклаг – прим. ред.) и установлен у кинотеатра «Родина», поэтому место ежегодного траурного мероприятия 30 октября «для жителей Калмыкии святое», отметил Санджиев. «Страна по-прежнему живет в тени сталинизма. Чтобы покончить с этим, мы должны не молчать, не бояться, а отстаивать свои гражданские права. Это наш долг перед ушедшим поколением, перед теми, кто воевал с фашистами и прошел через сталинские лагеря», - добавил председатель съезда ойрат-калмыцкого народа.

Ныне живущих в Калмыкии политзаключенных он назвать не смог, но поделился воспоминаниями о своем общении с Нимя Коваевой, женой первого председателя Совнаркома Калмыцкой АССР Анджура Пюрбеева (1935-1937), арестованного в 1937 году НКВД по обвинению «в буржуазном национализме».

«Нимя Коваева и трое ее детей были репрессированы как члены семьи изменника Родины. Она десять лет отсидела в сталинских лагерях и выжила. А Анджура Пюрбеева, как и других наших бывших руководителей районного и республиканского уровня, – по-моему, около 200 человек – расстреляли в Сталинградской тюрьме НКВД в 1938 году. Нимя Хараевна [Коваева] была убеждена, что, если бы тогда не уничтожили цвет нации, калмыки смогли бы отстоять республику в 1943 году. Потому что расстреляли самых образованных и авторитетных. Нимя Хараевна встречалась с мужем на пересылке. Рассказывала мне, как его пытали. Когда в начале 1990-х я снимал документальный фильм о Пюрбееве, я знакомился в архиве с его личным делом. Последний его суд длился 20 минут. И он нашел в себе мужество отказаться от всех показаний, которые дал под пытками», - рассказал Санджиев.

Гражданские активисты должны сами популяризировать дату 30 октября

Сталинские репрессии нельзя забывать, потому что эта история может повториться в любое время, заявила корреспонденту «Кавказского узла» член исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа Оксана Санджинова. «Жаль, что у нас мало кто вспоминает эту дату. Историю нужно помнить. Это важно для формирования самосознания каждого человека, каждого гражданина. Потому что наше сознание определяется поступками. А поступки формируются действиями, некими привычками. Сюда нужно приходить, чтобы не утратить элементарные человеческие качества», - отметила Санджинова.

День памяти жертв политических репрессий необходимо популяризировать самим гражданским активистам, поскольку провластные СМИ замалчивают такие даты, считает она. «То, что 30 октября в Элисте практически не отмечается, можно отчасти объяснить тем, что своих репрессированных предков мы вспоминаем в день депортации 28 декабря. Но если от общей численности жителей Калмыкии вычесть тех, кто приходит к памятнику «Исход и возвращение» больше по принуждению, чем по своей воле – сотрудников госорганов, бюджетников – то получится, что 28 декабря тоже не так уж много народу собирается почтить память депортированных. Что уж говорить про 30 октября. Поэтому мы сами должны больше информировать людей», - сказала активистка съезда.

Еще один фактор, который сказывается в последнее время на посещаемости траурного мероприятия в Элисте в день памяти жертв политических репрессий – ужесточение наказаний за участие в публичных акциях, добавила Санджинова. «Сегодня активистов наказывают за любые собрания. Люди не приходят сюда, потому что опасаются, что их привлекут к административной ответственности за участие в митинге или пикетировании», - пояснила она.