ЦИК озвучил предварительные данные о победе кандидатов "Грузинской мечты"

30 октября 2021, 23:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители "Грузинской мечты" лидируют на выборах мэра в Тбилиси и еще пяти крупнейших городах страны, однако подсчитано пока менее половины голосов, сообщил Центризбирком.

Как информировал "Кавказский узел", в Грузии сегодня прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Глава "Грузинской мечты" еще до окончания голосования объявил о победе кандидатов правящей партии на выборах мэров во всех 20 муниципалитетах. Этому соответствуют данные экзитполов, проведенных по заказу телекомпании "Имеди" в Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. Однако по данным других экзитполов, проведенных по заказу телекомпании "Мтавари архи", в этих четырех городах и Зугдиди, напротив, победили кандидаты из "Единого национального движения". Явка на выборах составила 49,9%.

Правящая партия и оппозиция сегодня обменялись упреками в провокациях и попытке контролировать процесс голосования через "смотрящих". МВД отчиталось, что в связи с инцидентами в ходе голосования возбуждены восемь уголовных дел о помехах в работе журналистов, насилии и повреждении имущества. Неправительственные организации Transparency International и GYLA подали в ЦИК 32 жалобы.

В Тбилиси, где известны данные с 22% участков, лидирует Каха Каладзе — у него 55,8%, тогда как у оппозиционера Ники Мелии 44,2%. В Зугдиди подсчитаны голоса на 13,8% участков. Мамука Цоцория из "Грузинской мечты" получил 52,1% голосов, а Анзор Мелия из "Единого национального движения" — 47,8%. Подсчет голосов на 12,3% участков в Батуми дал результат в 52,8% у кандидата правящей партии Арчила Чиковани. У его соперника Георгия Киртадзе из ЕНД 47,1%.

В Рустави подсчитаны голоса на 21,6% участков. У Давида Киркитадзе из ЕНД 45,3% голосов, а у Нино Лацабидзе из "Грузинской мечты" — 54,7%. В Кутаиси, где голоса подсчитаны на 16,1% участков, Иосиф Хахалеишвили от "Грузинской мечты" набрал 53,7%, а оппозиционерка Хатия Деканоидзе — 46,2%.

Также ЦИК озвучил данные по Поти, где голоса подсчитаны на 27,2% участков. У Беки Вачарадзе из "Грузинской мечты" — 60%, а у Гиги Угулавы из "Единого национального движения" — 40%, сообщили "Новости-Грузия".

Ранее кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия заявил, что оппозиция победила во всех трех районах Поничала Крцанисского района, где голосование на этих избирательных участках проходило в электронном формате. Он выразил надежду, что после объявления итоговых результатов прекратит голодовку основатель "Единого национального движения" Михаил Саакашвили.

Бывший президент Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября и был арестован, так как на родине ему был заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили предъявили также обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Сразу после ареста он объявил голодовку. Накануне голосования во втором туре, Михаил Саакашвили заявил об отказе от консультаций с врачами и приема медикаментов. Бывший президент имеет право на самоубийство, сказал на это премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".