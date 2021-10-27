Медэксперты назвали провальной работу Минздрава Армении на фоне ухудшения ситуации с COVID-19

27 октября 2021, 04:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По данным на 26 октября в Армении число умерших от COVID-19 жителей выросло до 6112, суточный прирост составил 57 человек. К тяжелой ситуации с коронавирусом привела неверная политика Минздрава, который не увеличил вовремя коечный фонд и не организовал вакцинационную кампанию, отметили опрошенные "Кавказским узлом" медицинские эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Минздрава Армении Анаит Аветисян 16 октября заявила, что система здравоохранения страны перегружена из-за роста числа заболеваний коронавирусом на фоне низкой динамики вакцинации. Требуя от населения ставить прививки от COVID-19, власти Армении не обеспечили достаточное количество препаратов и необоснованно обязывают людей проходить платное тестирование, указали армянские правозащитники. Из-за роста числа заболевших коронавирусом на удаленный формат обучения переведены профтехучилища и вузы, а школьникам на неделю продлены осенние каникулы.

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении, по состоянию на 26 октября число инфицированных коронавирусом достигло 298 069 человек. За семь дней зарегистрировано 13 832 новых случая заражения COVID-19, из них 1 517 случаев – за последние сутки.

Число активных больных за семь дней выросло с 21 339 до 27 692. Выздоровели за этот период 7 181 больной, из них 1 050 – за последние сутки. Всего за время эпидемии выздоровели 263 002 человек.

За время эпидемии от коронавирусной инфекции умерли 6 112 человек, из них 270 – за последнюю неделю. За последние сутки зарегистрирован антирекорд смертей за все время эпидемии – от коронавирусной инфекции умерли 57 человек. Еще 1 263 больных COVID-19 умерли по иным причинам, из них двое за последнюю неделю.

В республиканских медцентрах находятся 1 368 тяжелобольных пациентов, состояние 293 из них врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Минздрава Армении Лилит Бабаханян.

По ее словам, к лечению больных коронавирусом привлечено 26 медцентров. «К 14.00 по местному времени (13.00 по мск) из 2980 коек, в том числе 448 реанимационных коек, занято 2870 коек, из них 445 реанимационных коек», - отметила она.

По состоянию на 25 октября проведено 677 032 вакцинаций, из которых 466 785 (15,7%) – первой дозой, а 210 247 (7,1%) – обеими дозами, добавила Бабаханян.

Старший преподаватель кафедры общественного здоровья Ереванского государственного медицинского университета Давид Мелик-Нубарян видит причины ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19 с отсутствием стратегии по формированию общественного мнения в вопросе соблюдения противоэпидемических мер и вакцинации.

«Не учтены ошибки, допущенные во время предыдущих волн. Продление школьных каникул и перевод вузов на дистанционное обучение, конечно, необходимые меры. Но этого недостаточно. Чтобы выправить ситуацию, потребуется два инкубационных цикла по две недели каждый. В общественных местах, в частности торгово-развлекательных комплексах, нужно усилить контроль над соблюдением противоэпидемических мер. А главное – надо стимулировать вакцинацию», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Мелик-Нубарян полагает, что пик четвертой волны продлится еще несколько недель. «Обычный цикл волны составляет 10-12 недель. Но эта волна затянула, что, скорей всего, связано с новым "дельта-штаммом" COVID-19, который более заразен. Если мы не вышли на плато, то близки к этому», - пояснил преподаватель.

Минздрав должен был заранее подготовиться к четвертой волне, увеличив коечный фонд, добавил он. «Это также говорит о том, что не были сделаны выводы из прошлых ошибок. В сравнении с 2019 годом коечный фонд увеличился на одну тысячу, но нужно иметь резерв, который можно задействовать в экстренных ситуациях», - подчеркнул Мелик-Нубарян.

По его мнению, из-за неверной политики Минздрава в обществе в начале эпидемии возникло недоверие к противоэпидемическим мерам, а теперь и к вакцинации. «Нужно привлекать к кампании по вакцинации всех – ученых, политиков, в том числе оппозиционных, церковь, армию», - отметил преподаватель медуниверситета.

Несоблюдение противоэпидемических мер, а также низкий показатель вакцинации усложняют ситуацию с эпидемией COVID-19, отметила доцент кафедры эпидемиологии Ереванского государственного медицинского университета Мэри Тер-Степанян.

«Масочный режим ужесточили в последние дни, когда число смертей в сутки превысило 40 человек. И сегодня имеем то, что имеем. Но чтобы не столкнуть с такой проблемой в следующую волну, которая неизбежна, необходима интенсивная вакцинация», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, низкий процент вакцинации в Армении стало следствием провокаций противников вакцинации. «Общественность повелось на провокации, тогда как нужно было запрещать любые такие проявления. Это не тот случай, когда каждый может высказать мнение, речь о жизнях людей. В результате, потеряно время, а провокации получили широкое распространение в обществе», - подчеркнула преподаватель.

Отсутствие культуры профилактики у населения также усугубляет ситуацию, считает Тер-Степанян. «Мы привыкли доводить до крайности, а потом обратиться к врачу», - пояснила она.

Преподаватель медуниверситета затруднилась спрогнозировать, когда будет преодолен пик четвертой волны. «В среднем волна длится около 12 недель. Но из-за наличия группы максимального риска и отсутствия общественного иммунитета, агрессивности нового штамма коронавируса прогнозировать периодичность сложно. Для стабилизации ситуации нужно принимать ограничительные меры, в частности, минимизировать контакты. Нужно также интенсивно вакцинировать, результат чего будет виден через 1,5-2 месяца» - отметила Тер-Степанян.

По ее словам, при низком проценте вакцинации невозможно ограничить распространение вируса. «Хотя вакцина не гарантирует 100% защиту. В принципе, сегодня нет ничего на все 100% в медицине, но нужно взвесить риски – последствия прививки или отказа от нее. При 70% коллективного иммунитета бурных волн не бывает, но эти 70% нужно обеспечить в короткий период. Медленный темп вакцинации содействует активному распространению, а также мутации вируса. Естественный иммунитет, конечно, есть, но неизвестно, сколько он держится в том или ином организме. Наука пока не имеет точного ответа. Но доказано, что иммунитет переболевшего COVID-19 при вакцинации более защищен. Вакцинация освежает естественный иммунитет человека и укрепляет его в борьбе с мутированным штаммом», - пояснила преподаватель.