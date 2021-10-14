Суд сделал закрытым процесс по делу о "шариатских патрулях" в Кабардино-Балкарии

14 октября 2021, 17:22

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Судебный процесс по делу "шариатских патрулей" в Урванском районном суде Кабардино-Балкарии решено проводить в закрытом режиме для обеспечения безопасности свидетелей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года в Лескенском районе Кабардино-Балкарии были задержаны и заключены под стражу 11 жителей селения Анзорей. 18 августа суд постановил отпустить их под домашний арест. 6 сентября Верховный суд Кабардино-Балкарии отказал прокурору в возвращении под стражу жителей селения Анзорей и сократил срок их домашнего ареста. 30 сентября трое свидетелей рассказали, что обвиняемые угрожали им и били их за общение с девушками наедине, при этом двое из них не имеют претензий к подсудимым.

Из обвинительного заключения следует, что 11 жителей села Анзорей, ориентируясь на шариатские нормы, создали в 2016 году организацию - "джамаат", состоявший из двух групп под управлением наибов. Согласно материалам дела, члены сообщества, которое следствие считает экстремистским, применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. В обвинительном заключении говорится о пяти преступных эпизодах: двух случаях нанесения побоев и трех случаях угроз. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, что основанием дела об экстремистском сообществе стали обычные бытовые конфликты, сообщается в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма". После предъявления обвинений адвокат Рамзан Узуев сообщил, что задержанные полностью признали свою вину. Он назвал это "компромиссным решением".

О переводе заседаний суда в закрытый режим на заседании 13 октября объявил председательствующий, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рамзан Узуев.

По его словам, в качестве обоснования такого решения суд сослался на заявления свидетелей, которым предстоит давать показания в суде. Процесс закрыт в целях обеспечения их безопасности, пояснил адвокат.