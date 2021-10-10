Врач заявил об ухудшении состояния Саакашвили

10 октября 2021, 23:04

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Состояние Михаила Саакашвили за последние дни серьезно ухудшилось. Он с трудом ходит, однако не намерен прекращать голодовку, сообщил сегодня его личный врач Николоз Кипшидзе.

Как писал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября был задержан после того, как вернулся в Грузию и был помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку, которую пообещал продолжать до освобождения. Президент страны Саломе Зурабишвили исключила его помилование. 9 октября Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой на затягивание рассмотрения его дел в суде. Политик предположил, что его намеренно удерживают в изоляторе в преддверии второго тура муниципальных выборов.

2 октября в Грузии прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии назначен второй тур выборов, так как там кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили стал чувствовать себя хуже, сообщил сегодня его личный врач Николоз Кипшидзе. "Два дня назад он выглядел совсем иначе. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить. Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду", — привело его слова агентство "Новости Грузия".

По его словам, Саакашвили голодает уже две недели. "Официально мы говорим, что он голодал десять дней, но, думаю, что уже 14-15 дней. Я не знаю, как он приехал в Грузию, но он сказал мне, что ничего не ел в дороге и ничего не ел в Батуми, у него не было там еды", — сказал Кипшидзе.

Ситуацию осложняет то, что у Саакашвили заболевание крови - талассемия (наследственное генетическое заболевание), рассказал врач. "Это не смертельное заболевание, но ему категорически нельзя голодать. Я встречусь с ним завтра, думаю, что мы его переведем в больницу", — процитировал Кипшидзе "Спутник Грузия".

По словам врача, Саакашвили, несмотря на ухудшение состояния, отказался прекратить голодовку, проинформировало агентство Report.

В Грузии Саакашвили заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, говорится в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Наиболее яркие события и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".