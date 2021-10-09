Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Фото: http://1news.az/region/Georgia/20131027042429016.html

09 октября 2021, 10:16

Саакашвили пожаловался на волокиту с рассмотрением его дел в суде

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой на затягивание рассмотрения его дел в суде. Политик предположил, что его намеренно удерживают в изоляторе в преддверии второго тура муниципальных выборов.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября был задержан после того, как вернулся в Грузию и был помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Президент страны Саломе Зурабишвили исключила его помилование. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили, что пересечение границы Грузии Саакашвили говорит о неэффективной охране рубежей страны. При этом аналитики сочли версию о пересечении им границы с моря правдоподобной.

Михаил Саакашвили обратился сегодня к мировому сообществу с жалобой на затягивание судом рассмотрения по уголовным делам. "Мое обращение к международному сообществу: 1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму. Арест был основан на двух приговорах суда, которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам. В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", – написал сегодня Саакашвили на своей странице в Facebook.

По его мнению, происходит намеренное затягивание судебных рассмотрений. "Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов. Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело", – сказано в публикации в соцсети.

2 октября в Грузии прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии назначен второй тур выборов, так как там кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов. Наблюдатели назвали наиболее типичными в ходе муниципальных выборов в Грузии такие нарушения, как злоупотребление административным ресурсом и давление на наблюдателей.

Власти Грузии заявляют, что не планируют освобождать Саакашвили. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что бывший президент будет отбывать наказание в полном объеме. Также он угрожал Саакашвили дополнительными статьями, в зависимости от того, как он будет себя вести, информировал 6 октября JAMnews. "Пусть ведет себя прилично, иначе мы добавим ему статьи", – процитировало издание слова Гарибашвили.

Напомним, что в Грузии Саакашвили заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, говорится в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Наиболее яркие события и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"Адвокаты Саакашвили пожаловались на отказ во встрече с подзащитным", "Саакашвили назвал предсказуемым задержание после возвращения в Грузию", "Избирком Грузии анонсировал второй тур выборов в 20 городах".

Автор: "Кавказский узел"

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