Дербент стал площадкой для фестиваля "Кавказ обетованный"

10 октября 2021, 20:04

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Культура горских евреев в контексте кавказской культуры в целом стала темой открывшегося сегодня в Дербенте фестиваля "Кавказ обетованный", который продлится до 15 октября. Авторы проекта выразили надежду на "терапевтический" эффект фестиваля в условиях пандемии.

"Кавказ обетованный" мы задумали как маленький фестиваль культуры горских евреев в Дербенте, и это виделось как развитие и продолжение проекта "Открывая синагогу Темир-Хан-Шура", посвященного сохранению синагоги в небольшом, малоизвестном Буйнакске в Дагестане", — написала на своей странице в Facebook 9 октября, накануне открытия фестиваля, куратор проектов на фестивале Екатерина Гандрабура.

Перформанс об истории евреев Буйнакска и местной синагоги "Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура" состоялся 8 декабря 2019 года, его посетили около 150 человек из разных регионов Северного Кавказа, из Москвы и Санкт-Петербурга. Проект по сохранению здания открытой в 1862 году синагоги в Буйнакске был инициирован с целью привлечь внимание не только к уникальному, по оценке искусствоведов, культурному объекту, но и к истории местной еврейской общины.

"Мы хотели открыть нашу выставку в музее Мировых религий, повторить перформанс "Еврейская сюита", организовать экскурсию по еврейскому кварталу и три лекции. Но за время подготовки программа изменилась не только в масштабе, но и концептуально. Теперь это фестиваль культуры Большого Кавказа. На фестиваль приезжают совершенно невероятные музыканты, художники, режиссеры", — рассказала о проекте Екатерина Гандрабура, анонсируя фестиваль.

"Мне очень хотелось, чтобы наш проект для всех нас стал терапевтическим событием в тех условиях [пандемии], в которых мы живем последние годы", — выразила надежду автор проектов.

Дербент открывается не для всех, считает специалист по городской среде Екатерина Гандрабура. "Это не тот город, который поражает воображение дворцами, изысканными площадями и фонтанами. Этого всего нет. Но есть нечто другое, что связано с невероятными цепочками ассоциаций, которые завораживают", — констатировала эксперт.

"Сама идея фестиваля выходит за рамки одного или даже нескольких мероприятий. Изначально мы планировали посвятить проект культуре горских евреев, но уже скоро стало ясно, что такое масштабное событие не может существовать без включения кавказской культуры в целом. Обратите внимание на название: "Кавказ обетованный". Это библейское название: земля, которую необходимо найти. Прямая связь с историей множества народов Кавказа, ведь каждый из этих народов однажды пришел на эту землю и по праву считает ее своей. Кстати, не исключено, что эта одна из причин теплого добрососедства на Северном Кавказе", — приводятся на сайте фестиваля слова одного из участников фестиваля, художника и искусствоведа Андрея Боровского.

Торжественное открытие фестиваля "Кавказ обетованный" состоялось в виде перформанса "Еврейская сюита". Израильский художник Макс Эпштейн рисовал работы в технике "документального рисования" под музыкальное сопровождение Юрия Бреннера и Аркадия Шилклопера. Трансляция перформанса прошла в прямом эфире на странице фестиваля в YouTube.

Также сегодня открылась выставка "Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура", посвященная сохранению синагоги Буйнакска, а в прошлом — города Темир-Хан-Шура. "За время реализации проекта собранные истории и утраты сплелись в единую художественную инсталляцию, которая позволяет оказаться внутри таинственного мира затерянной синагоги, находящейся на грани забвения", — указано в описании на сайте фестиваля.

Фестиваль продлится до 15 октября, в его программе — лекции, экскурсии, презентации, концерты, посвященные культуре горских евреев, культуре Северного Кавказа. Мероприятия запланированы, в том числе на улицах Дербента. В музыкальной программе фестиваля принимают участие шведский тромбонист и композитор Элиас Файнгерш, трубач Сергей Накаряков, израильский пианист и композитор Юрий Бреннер, джазмен Алекс Ростоцкий, валторнист Аркадий Шилклопер. Подробная программа доступна на сайте фестиваля.

"Когда с утра [8 октября] шел дождь, а на складе сперли экраны, на которые предполагалось организовывать прямые трансляции, когда обнаружилось, что билеты участникам куплены, но не всем разосланы, и поэтому они распаковывают чемоданы, было ощущение, что мы не сможем и не взлетим, — поделилась трудностями в процессе подготовки к фестивалю Екатерина Гандрабура. — Но все точно получится, и Кавказ, он действительно обетованный. Это счастье, что я встретила всех этих людей, что Юрий Каннер, председатель Российского еврейского конгресса, придумал провести фестиваль, и наше желание совпало".