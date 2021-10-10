Избирком Грузии поддержал требование оппозиции пересчитать голоса на выборах

10 октября 2021, 13:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Данные Центризбиркома Грузии подтверждают сведения оппозиции о нарушениях в протоколах голосования, заявил избирком и призвал окружные комиссии пересчитать голоса на участках.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября неправительственные организации "Ассоциация молодых юристов" и "Международная прозрачность - Грузия" поддержали требование оппозиции о пересчете голосов на выборах. В частности, "Ассоциация молодых юристов" попросила пересмотреть данные всех участков Исанского избирательного округа Тбилиси. "Из пяти участков, выбранных случайным образом, на четырех выявлены разного типа нарушения", - заявила НПО.

6 октября грузинская оппозиция потребовала пересчитать результаты голосования на выборах. 40% бюллетеней в Тбилиси были фальсифицированы, что привело к преимуществу правящей партии в горсобрании, заявила лидер партии "Дроа" (Время) Элене Хоштария. По всей Грузии пересчет голосов требуется на 478 участках, заявила оппозиционер Тамар Кордзая.

Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили попросил окружные комиссии пересчитать результаты голосования. "ЦИК переработал информацию об итоговых протоколах и предоставил окружным комиссиям информацию, где могут быть пересчитаны голоса. Я прошу комиссии использовать один день и по своей инициативе пересчитать участки, чтобы избирательная администрация могла в установленные законом сроки подвести итоги", - цитирует сегодня Каландаришвили "Sputnik Грузия".

По словам Каландаришвили, после пересчета, проведенного ЦИК, без изменений остались данные 239 избирательных участков (66,7% от пересчитанных участков), "немного изменились" данные на 121 избирательном участке - голоса за некоторых кандидатов "немного увеличились или уменьшились, хотя это не повлияло на общие результаты выборов".

Кроме того, окружные избирательные комиссии по собственной инициативе и на основании поступивших жалоб пересчитали результаты 194 избирательных участков, сообщает "Новости-Грузия".

"Несмотря на столь широкий пересчет голосов, я хотел бы обратиться в окружные избирательные комиссии с важной рекомендацией… Избирательная администрация обязана не оставлять никаких безосновательных вопросов в отношении результатов выборов, а также обеспечивать прозрачность и достоверность процесса", - приводит слова Каландаришвили издание.

В общей сложности к 9 октября были пересчитаны результаты 554 избирательных участков, где у кандидатов "немного прибавилось или убавилось" количество голосов, пояснила спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Всего, по ее словам, пересчитаны результаты 812 участковых избирательных комиссий, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, 2 октября в Грузии прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии назначен второй тур выборов, так как там кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов. Наблюдатели назвали наиболее типичными в ходе муниципальных выборов в Грузии такие нарушения, как злоупотребление административным ресурсом и давление на наблюдателей.

Материалы о выборах в Грузии собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".