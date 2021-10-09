Отчет властей Карабардино-Балкарии о росте цен вызвал скепсис в соцсети

09 октября 2021, 12:12

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Минпромторг Кабардино-Балкарии отчитался о проведении мониторинга цен на картофель и назвал временным их повышение. Жители региона скептически оценили в Instagram отчет министерства и назвали рост цен на продукты регулярным.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии периодически жалуются на повышение цен на различные продукты и товары. Так 20 марта 2020 года они пожаловались на рост цен на муку, крупы, макароны и моющие средства. А 7 ноября 2020 года отметили подорожание лекарств.

Власти Кабардино-Балкарии назвали временным повышение цен на картофель

Минпромторг Кабардино-Балкарии в связи с обращениями в соцсетях провел мониторинг цен на картофель в магазинах "Магнит" и "Пятерочка", сеть которых наиболее распространенная в регионе. Мониторинг проводился 4 октября, сообщило министерство 5 октября на своем сайте.

"Нальчикский "Магнит" предлагает картофель по 43-48 руб. за килограмм, в Прохладном – 32-40 руб., "Магнит" в Карачаево-Черкесии – 40 руб., в Ставропольском крае наибольший разброс "магнитовских" цен – 35-52 рублей за килограмм. РСО-Алания – 34 рубля", – привело сравнение цен министерство.

В магазинах сети "Пятерочка" в Нальчике картофель стоит 34-38 рублей, в Прохладном – 33, в Карачаево-Черкесии – 32, в Ставропольском крае – 35-37, в Северной Осетии – 41 рубль за килограмм, также сказано в сообщении. "По мнению сельхозпроизводителей и участников потребительского рынка, резкое повышение цены на картофель носит кратковременный характер и обусловлено плохими погодными условиями, затрудняющими сбор урожая и, соответственно, спровоцировавшими дефицит данного продукта", – заявило ведомство.

Комментаторы назвали необоснованным повышение цен

Публикация с отчетом Минпромторга Кабардино-Балкарии о ценах на картофель была размещена 8 октября в Instagram-паблике 07.news, на который подписаны около 198 тысяч пользователей. К 11.45 мск 9 октября эта запись набрала 956 отметок "нравится" и 271 комментарий. Часть их авторов заявила, что цены выросли не только на картофель.

"Причём здесь цена на картофель, цены сейчас практически на все товары подняли", – написала oksanakhubolova.

"Не только картошка, на все поднялась цена", – отметил пользователь s12345sfo.

"Вы блин толкло подражание цен на картофель видите?? А остальные продукты? Мясо, яйца и так далее?" – спросил ar.thur4667.

Другие комментаторы назвали рост цен необоснованным. "Овощи посадили по старой цене. Весь сезон и дожди нормальные были. И вдруг цены резко пошли вверх. Конечно, сговор реализаторов", – считает allafomina9882.

"Когда были такие цены на овощи и фрукты на Кавказе? Искусственно повышение идет", –считает marinadobrayjenshina777.

"Даже если временно, зачем тогда временно цены подняли? Издевательство над людьми вот и все! И, да – это все не временно, все это прекрасно понимают", – заявил пользователь janhik_19.08_.

"Как всегда дежурные ответы, отписались и всё", – заявил пользователь sh833sh833.

"Знаете вчера заходила в "Пятерочку", картофеля там вообще нет. А вы объясните, почему так вообще получилось, почему цена за килограмм картофеля 60 рублей, а то и выше? Почему в сезон сбора урожая, когда картофель вообще обычно дешевеет, он подорожал в 2,5 раза?" – задалась вопросами lhakulova.

Пользователи соцсети назвали недостоверными приведенные цены

Отчет Минпромторга Кабардино-Балкарии о стоимости картофеля также был опубликован 8 октября на странице Instagram-паблика goloskbr, на который подписаны около 128 тысяч пользователей. К 11.45 мск 9 октября эта запись набрала 479 отметок "нравится" и 236 комментариев. Часть их авторов также с иронией восприняла информацию властей. "В прохладном 55, откуда вы взяли 35?" – спросила leila______07. "Ложь, я вчера купила за 65 руб", – написала lusenai_tarhocova.

"Чего нам цены писать какие и где, народ без министерства не знает что-почём? Такие объяснения пишут обхохочешся. Сговора нет, но по всей стране одновременно повысились цены на картофель и всё остальное", – отметил пользователь bagovaluzhan.

"То и делают, что просто следят, а не предотвращают повышение цен", – возмутилась _alim_07_kbr_.

"Зачем нам ваш мониторинг, мы что не видим сами что творится?" – спросил также пользователь asi_2390.

"Тогда кратковременно дайте людям компенсации на срок повышения этих цен на продукты", – потребовал пользователь sultansultanov014429.