Правозащитники оценили вердикт ЕСПЧ по делу Гелани Цечоева

07 октября 2021, 22:29

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 20 тысяч евро родным жителя Ингушетии Гелани Цечоева, убитого в 2010 году. Расследование убийства Цечоева фактически прекратилось в 2014 году, несмотря на попытки родственников обжаловать это решение, сообщил адвокат Григор Аветисян. Решение суда не стало торжеством справедливости, так как убийцы до сих пор не найдены, указал руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал"* Тимур Акиев.

Как писал "Кавказский узел", отец пятерых детей Гилани Цечоев был расстрелян в 2010 году в селе Орджоникидзевская (ныне город Сунжа - прим. "Кавказского узла") сотрудниками неустановленных силовых структур. Брат погибшего Аслан Цечоев рассказал, что за месяц до убийства силовики пытались похитить его брата. Он попросил тогдашнего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова найти и привлечь к ответственности причастных к убийству Гилани Цечоева.

Европейский суд по правам человека 5 октября вынес постановление в пользу семьи расстрелянного в спину 24 июня 2010 года уроженца Ингушетии Гилани Цечоева. Суд признал нарушение права на жизнь (статья 2 Европейской Конвенции о правах человека). Семье убитого назначена компенсация 20 тысяч евро.

Адвокат проекта "Правовая инициатива"* Григор Аветисян, который представлял интересы семьи Цечоева в суде, рассказал, что в рамках расследования убийцы не были найдены. "Никого не нашли, никто не наказан. После того, как суд в 2014 году отклонил попытки родственников возобновить расследование, это решение не раз обжаловалось. Вплоть до Верховного суда Ингушетии. Но безрезультативно", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в период рассмотрения в Европейском суде по правам человека дело было приостановлено. "Решение ЕСПЧ может стать основанием для возобновления расследования в силу статьи 46 Конвенции, которая обязывает исполнять постановления суда", - отметил Аветисян.

Российские власти вообще не предоставили свои комментарии по фактам, изложенным в жалобе заявителей, рассказал адвокат. "Наверное, просто не видели смысла. И потом, жалоба изначально была в части нарушения обязательства расследовать преступление. В ней не было утверждений о том, что преступление было совершено представителями государства. Такая конфигурация по мерам практики не столь острая для правительства. Не расследовали и не расследовали. И что? Оно прокомментировало в процессуальной части, что жалоба подана за пределами сроков, предписанных конвенцией", - сообщил Аветисян.

Он также добавил, что для ЕСПЧ ожидания пострадавшей стороны роли не играют в определении суммы компенсации. "20 тысяч евро - это обычная сумма моральной компенсации. Ожидания заявителей обычно никакой роли не играют в этом вопросе. У суда своя практика и свой подход. Суммы растут примерно каждые три года", - подчеркнул он.

Решение ЕСПЧ оценил положительно руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал"* Тимур Акиев. "Назвать это решение окончательным торжеством справедливости не могу. О справедливости можно говорить только в том случае, если следствие закончит свою работу и привлечёт к ответственности виновных в смерти Цечоева. Насколько я знаю, дело приостановлено, причастных к убийству установить не удалось", - сказал Акиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, решение суда может стать основанием для возобновления расследования дела. "Правда, шансов на успех практически нет. Скорее всего, будут выполнены некоторые формальные действия и следствие вновь приостановят. Если бы изначально все эти преступления расследовались объективно, во-первых, не было повторения подобных случаев, сотрудники осознавали бы, что за любое превышение ими своих полномочий последует неотвратимое наказание. Во-вторых, не было такого большого количества решений Европейского суда, которые всё-таки негативно сказываются на репутации нашего государства", - подчеркнул Акиев.

В начале 2000-х годов силовики сначала стреляли, потом только разбирались в ситуации, рассказал правозащитник. "Убийство Цечоева произошло в тот период, когда в Ингушетии фиксировали очень высокий уровень насилия — боевики нападали на силовиков, силовики проводили спецоперации, зачастую с нарушениями закона. Поэтому то, что произошло с Гелани Цечоевым, не вызвало большого общественного резонанса. Люди уже привыкли к тому, что силовики тогда предпочитали сначала стрелять, а потом уже разбираться", - напомнил Акиев.

Новости о нападениях, обстрелах и вооруженных инцидентах в республике "Кавказский узел" публикует в хронике "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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