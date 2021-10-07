Махачкалинцы потребовали решить проблему с загрязнением питьевой воды

07 октября 2021, 11:24

Махачкалинский "Водоканал" призвал жителей города не использовать для питья водопроводную воду, объяснив ее загрязнение подтоплениями после дождей. В Махачкале дожди идут регулярно, и это не должно влиять на качество воды, возмутились горожане в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 октября из-за сильных ливней улицы Махачкалы оказались подтоплены. Местные власти заявили, что тому виной стали проблемы с ливневой канализацией.

"Махачкалаводоканал" обратился к махачкалинцам с предупреждением о грязной воде вечером 6 октября. "Уважаемые жители Ленинского района Махачкалы! В связи со сложившимися погодными условиями, а также в связи с аварией на канале им. Октябрьской революции качество воды, подаваемой населению района, ухудшилось. Просим не использовать воду для питья, а только для хозяйственно-бытовых нужд", – сказано в сообщении организации, опубликованном в Instagram.

К 11.20 мск 7 октября эта запись на странице ОАО "Махачкалаводоканал" в Instagram, на которую подписано около 17,4 тысячи пользователей, набрала 613 отметок "нравится" и 105 комментариев. Большая часть их авторов высказала возмущение. "А когда её можно было использовать для питья, 30 лет назад?" – сыронизировал пользователь erik999111. "Даже тогда ее из-под крана не пили, мы набирали и ждали несколько часов, пока осадок на дно осядет", – ответила на это albina_samira_a.

"Убедительная просьба не взимать с нас плату", – попросила luiza_name. "Добрый день, а за что мы платим, если вода непригодна? Условия не соблюдаются", – написал пользователь d.s.us.

"Уважаемый "Водоканал", неужели нельзя подготовиться к таким погодным условиям? Каждый год бывают эти ливни и подтопления в городе. Чем писать о качестве воды, организуйте ограждения у КОРа, и жить легче станет всем", – подчеркнула ami_magomaeva. "Если чиновники не умеют работать, что они там делают? Сколько можно издеваться и травить людей, которые платят за воду, не пригодную для питья?" – задалась вопросами maryam_47.05.

Напомним, что с начала текущего года в Дагестане произошло, по меньшей мере, пять случаев массового отравления, почти все из них были связаны в грязной питьевой водой, и пользователи соцсети связали произошедшее с "мусорным коллапсом".

Так, 22 марта в Гергебильском районе с симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 13 детей. 10 марта в Махачкале с признаками пищевого отравления поступил в больницу 41 человек. Также к 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. Кроме того, массовое отравление в начале февраля произошло в Хунзахском районе, где к врачам обратилось 95 человек. В январе с признаками отравления к врачам в Буйнакске обратилось 359 пациентов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале слабый дождь, температура воздуха +12 градусов, скорость ветра 7 метров в секунду. В ночь на 8 октября также ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +11 градусов, а скорость ветра – до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.