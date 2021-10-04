04 октября 2021, 09:48
Грузинский борец завоевал серебряную медаль чемпионата мира
Борец вольного стиля из Грузии Гено Петриашвили в финале соревнований чемпионата мира уступил спортсмену из Ирана Амиру Заре и завоевал серебряную медаль.
Как писал "Кавказский узел", в августе 2017 года грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Париже.
6 августа 2021 года на Олимпийских играх в Токио Гено Петриашвили уступил в финале американцу Гейблу Стивенсону и получил серебряную медаль, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".
Гено Петриашвили стал обладателем серебряной медали чемпионата мира в Осло. В финале соревнований в весовой категории до 125 кг он уступил спортсмену из Ирана Амиру Заре со счетом 2:9, сообщает сегодня "Вестник Кавказа".
Петриашвили первым набрал два очка, но затем преимуществом завладел Амир Заре, выиграв девять очков подряд. Таким образом, грузинский борец не сумел завоевать титул чемпиона мира в четвертый раз подряд, информирует сегодня "Sputnik Грузия".
"Лучница из Ростовской области выиграла серебро Олимпиады-2020 в Токио", "Две золотые медали выиграли дзюдоисты Северного Кавказа на международном турнире", "Ростовская рапиристка стала бронзовым призером Олимпиады".
Автор: "Кавказский узел"
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