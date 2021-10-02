Брифинг представителей «Грузинской мечты», которые объявили о победе партии на выборах 2 октября 2021 года. Стопкадр из видео на Youtube-канале TV IMEDI. https://www.youtube.com/watch?v=3sfJOOrx_aU

02 октября 2021, 21:28

"Грузинская мечта" объявила о победе на выборах

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил членов правящей партии "Грузинской мечты" с победой на муниципальных выборах, не дожидаясь результатов от Центризбиркома. В "Едином национальном движении" уверены, что оппозиция обошла правящую партию как минимум в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии сегодня проходило голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. Ради выборов в страну, после многолетнего отсутствия, вернулся Михаил Саакашвили - бывший президент и основатель главной оппозиционной партии, "Единое национальное движение". Его задержали и поместили в Руставскую тюрьму. Саакашвили объявил там голодовку. Адвокаты бывшего президента пожаловались, что их не пускают к подзащитному.

Саакашвили в Грузии заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, говорится в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Избирательные участки в Грузии закрылись в 19.00 мск. Центральная избирательная комиссия еще не опубликовала предварительные результаты, но премьер-министр Ираклий Гарибашвили уже поздравил сторонников партии с восьмой победой подряд. Гарибашвили назвал ее "великой".

"Также хочу обратиться к нашим оппонентам, что сегодня мы закончили поляризацию в стране. Сегодня мы завершили эпоху ненависти и лжи, и с завтрашнего дня должна начаться эпоха спокойствия, развития и стабильности", — заявил Гарибашвили.

При этом председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что партия власти проиграла оппозиции как минимум в Тбилиси. "Мы сегодня свободно можем сказать, что «Грузинская мечта» вчистую проиграла в столице, <...> и сакребуло (горсовет Тбилиси. - Прим. "Кавказского узла") будет укомплектовано оппозиционными партиями. Мы видели результаты и в голосовании по кандидатуре мэра. Здесь, конечно, состоится второй тур, на котором единый оппозиционный фронт обязательно будет в коалиции, как и в сакребуло, на уровне самоуправления в тбилисском муниципалитете", - сказал Мелия.

Он добавил, что результаты выборов в масштабах страны еще неизвестны, сообщили "Новости-Грузия".

Скриншот публикации Михаила Саакашвили от 2 октября 2021 года, https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/402203897941880О поражении "Грузинской мечты" в Тбилиси заявил и Михаил Саакашвили. "Грузинская мечта получает 38% при барьере в 43. Общий процент голосов за оппозицию - 62%!" - написал он после завершения голосования на своей странице в Facebook.

По данным экзитпола, проведенного компанией IPSOS, "Грузинская мечта" получила 38,6% голосов, тогда как "Единое национальное движение" - 33%. Другие партии набрали менее 8% голосов. При этом на выборах мэра результаты оппозиционера Ники Мелии и представителя правящей партии Кахи Каладзе примерно равны - 40,8% и 40,2%. Данные экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании "Формула", говорят о 43% у Каладзе и 39% у Мелиии, а данные экзитпола, проведенного компанией Gorbi по заказу телекомпании "Имеди", свидетельствуют о победе Каладзе с 51,3% голосов. У Ники Мелии, по этим данным, 34,6%, передало издание "Грузия Online".

«Сегодняшние выборы дают шанс как сторонникам Саакашвили, тем более, их лидер сейчас голодает в тюрьме, так и сторонникам Мечты, а точнее - противникам Саакашвили - ещё раз продемонстрировать расстановку сил в Грузии», - написал сегодня в своем блоге на "Кавказском узле" блогер BERG...man Tbilisi.

Напомним, что наблюдатели на выборах в Грузии сообщили о случаях махинаций с бюллетенями, подкупа избирателей и фальсификации голосов. Оппозиция также упрекнула спикера парламента страны в агитации за "Грузинскую мечту". Члены ряда избирательных комиссий прямо призывают избирателей голосовать за правящую партию, заявил лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе. Ассоциация молодых юристов Грузии заявила, что ее наблюдатели подверглись давлению на избирательных участках, где были зафиксированы нарушения. В трех случаях наблюдателей вынудили покинуть участки. Журналистку "ТВ Формула" Саломе Чадунели после того, как она отказалась покинуть участок, ударили электрошокером.

Наиболее яркие события, происшествия и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах собраны "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"Грузинские политологи объяснили решение об экстрадиции Кардавы", "Грузинские оппозиционеры провели акцию в поддержку уличных торговцев", "Грузинские политологи спрогнозировали негативные последствия слива слежки за дипломатами".

Автор: "Кавказский узел"

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