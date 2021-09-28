ПАСЕ призвала Азербайджан и Армению расследовать преступления осенней войны

28 сентября 2021, 06:45

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от Азербайджана освободить всех армянских пленных, а обе стороны – расследовать военные преступления, обеспечить разминирование территории конфликта и начать диалог.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "О гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта", передает корреспонденту "Кавказского узла" со ссылкой на официальный сайт организации. За резолюцию проголосовали 80 парламентариев, в том числе турецкий депутат от Демократической партии народов. Делегации Азербайджана и Турции высказались против резолюции. Еще три депутата – представитель Сербии и двое итальянских парламентариев воздержались от голосования.

Армения и Азербайджан при вступлении в Совет Европы взяли на себя обязательство по урегулированию конфликта мирным путем, но это обязательство не было реализовано, так как переговоры между Арменией и Азербайджаном за последние три десятилетия не дали никаких ощутимых результатов, отмечается в резолюции ПАСЕ.

"Шестинедельная война 2020 года (так в западной прессе и дипломатических кругах называют 44-дневную войну в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, – прим. "Кавказского узла") представляет собой нарушение этих обязательств и должна быть должным образом рассмотрена Советом Европы", – говорится в документе.

В нем также говорится, что трехстороннее заявление обеспечивает основные элементы прекращения огня и создает основу для устранения гуманитарных последствий войны. Стороны конфликта в соответствии с Женевской конвенцией, а также согласно трехстороннему заявлению обязаны были вернуть без промедления пленных после прекращения боевых действий. "Ассамблея обеспокоена сведениями ЕСПЧ, адресованными Комитету министров Совета Европы, о 188 армянах, предположительно удерживаемых в Азербайджане. Часть из них с тех пор были возвращены в Армению. Вызывает обеспокоенность и тревогу судьба 30 армян, о пленении которых, как утверждает Армения, есть видео и фотодоказательства, и которые, возможно, были убиты. Азербайджан должен провести расследование фактов и предоставить информацию ЕСПЧ и Армении", – указано в резолюции.

Азербайджан признает, что удерживает 45 граждан Армении, тогда как армянская сторона собрала данные о 280 пленных, указал правозащитник Артак Зейналян. Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

ПАСЕ также выразила озабоченность судьбой 48 пленных армян, большинство из которых подверглись судебному преследованию. "Ассамблея призывает власти Азербайджана освободить всех оставшихся пленников и вернуть их в Армению без дальнейших задержек", - указано в документе.

Организация также выразила озабоченность в связи с военными преступлениями и другими противоправными деяниями, как против Армении, так и против Азербайджана в ходе осенней войны. Об этом, согласно документу, свидетельствует иски в ЕСПЧ, поданные Арменией против Азербайджана и Турции, Азербайджаном – против Армении, данные международных правозащитных организаций, а также информация, доступная из различных источников, в которых "есть тревожные утверждения и доказательства". В резолюции, в частности, перечислены такие преступления, как внесудебные казни, бесчеловечное обращение и пытки пленных, глумление над трупами, гибель мирного населения в результате обстрелов и привлечение наемников.

"Ассамблея призывает Армению и Азербайджан расследовать обвинения и привлечь к ответственности любого, в том числе на командном уровне, кто будет признан виновным в преступлениях, военных преступлениях или других противоправных действиях. Обе страны должны в полной мере сотрудничать с ЕСПЧ по искам, поданным против них. Турции предлагается поступить так же", – сказано в документе.

ПАСЕ также призвала приложить усилия по разминированию зоны конфликта. В резолюции затронута проблема вынужденных переселенцев, проблема безопасности жителей приграничных сел, уничтожение культурного наследия и проблемы ненависти. "В частности, Азербайджан подвергся критике со стороны Консультативного комитета по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Шокирует уровень разжигания ненависти и преступлений на почве ненависти, которые имели место во время шестинедельной войны, включая видеосъемку ужасных актов и их распространение в социальных сетях. Вызывает озабоченность так называемый военный "Парк трофеев" в Баку. Использование карикатурных и стереотипных манекенов усугубляет уровень нетерпимости и не должно иметь места в музее или обществе", – говорится в документе.

12 апреля в Хатаинском районе Баку состоялось открытие Парка военных трофеев. В парке собрано 300 экспонатов, в том числе около 150 единиц тяжелой техники, стрелковое оружие, военный транспорт и обломки ракеты "Искандер-М", найденные в Нагорном Карабахе. Депутаты парламента Армении указали, что решение выставить в парке каски убитых армянских солдат и манекены военнослужащих стало проявлением цинизма азербайджанских властей на фоне попыток Армении вернуть военнопленных. Уничижительный характер экспозиции парка не способствует налаживанию мира, о стремлении к которому заявляет Ильхам Алиев, отметили азербайджанские аналитики.

Ассамблея предложила Армении и Азербайджану расследовать выдвинутые обвинения, а делегациям обоих парламентов начать диалог по этим вопросам в ПАСЕ, указано в заключении резолюции.