Уроженец Калмыкии получил срок за присягу ИГ*

27 сентября 2021, 23:05

Сергей Манджиев из Калмыкии во время отбывания наказания в колонии на Ставрополье принес присягу руководителю «Исламского государства»*, установил военный суд в Ростове-на-Дону и назначил мужчине за это длительный срок.

"Установлено, что 6 августа 2020 года подсудимый, отбывая наказание в исправительной колонии в Ставропольском крае, принес присягу руководителю запрещенной в России судом международной террористической организации «Исламское государство». Манджиев записал произнесение текста присяги на мобильный телефон и отправил это аудиосообщение через «Телеграм» иному лицу для передачи руководителю вышеуказанной террористической организации", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Сергей Манджиев осужден статье об участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России). Наказание по ней предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы.

В колонии на Ставрополье Манджиев отбывал срок за изнасилование, который ему 30 января 2015 года назначил Сарпинский районный суд Калмыкии. Не отбытая Манжиевым часть этого срока составляет 8 месяцев и 16 суток. По совокупности с приговором Сарпинского суда Манджиеву теперь назначено 12 лет и 4 месяца в колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Манжиев признал вину, сообщили в пресс-службе военного суда, уточнив, что приговор может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключенных ставропольской колонии Алексея Алимова и Михаила Анисимова, признав их участниками террористической организации "Исламское государство"*. В июле тот же суд приговорил к 15 годам колонии жителя Ставрополья Майкла Лабазанова, признав его виновным в причастности к террористической организации и вербовке туда заключенных. А 22 сентября он получил 12 лет колонии строгого режима житель Дагестана Шамиль Абдулмеджидов, признанный виновным в принесении присяги ИГ*.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также доступна справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда.