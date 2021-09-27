Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

27 сентября 2021, 18:39

Петербургский бизнесмен Денис Алимов, организовавший восхождения группы альпинистов на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек, написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", из 19 альпинистов, попавших 23 сентября в снежный буран на Эльбрусе на высоте более 5000 метров, пятеро умерли. Еще 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, трое от госпитализации отказались. К 26 сентября семь из 11 госпитализированных были выписаны из стационара. В связи с гибелью альпинистов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя), организатор восхождения на Эльбрус задержан.

Задержанный организатор восхождения на Эльбрус дал признательные показания, сообщило сегодня управление СКР по Кабардино-Балкарии. "Организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Организовывал восхождение на Эльбрус петербургский бизнесмен Денис Алимов. Он в 2019 году зарегистрировался в Мурино как индивидуальный предприниматель, профиль которого — деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг. На сайте компании Алимова Еlbrus.guide предлагаются восхождения на Эльбрус с южной и северной стороны, на Казбек со стороны Грузии, пики Айленд и Мера (Гималаи).