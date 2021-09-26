Мэр Сочи отчитался о восстановительных работах после непогоды

26 сентября 2021, 11:22

Движение на автодорогах Сочи, нарушенное из-за сильных дождей, а также железнодорожное и авиасообщение восстановлены, городские пляжи остаются закрытыми, сообщил мэр Алексей Копайгородский. Действие циклона на Кубани ослабевает, информировали сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", утром 25 сентября в связи с затоплением проезжей части было ограничено движение на участке федеральной автодороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия. Позднее движение было восстановлено. Однако затем на участке трассы в районе поселка Головинка произошел камнепад, спровоцированный подвижками переувлажненного грунта, там было организовано реверсивное движение. На Кубани были приостановлены соревнования по парусной регате, на контроле находится обеспечение безопасности проведения "Формулы-1" в Сочи, сообщило МЧС России.

На территории Краснодарского края действует циклон, спасатели подготовили 80 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч человек, сообщили 25 сентября в МЧС.

"Основные работы по ликвидации последствий стихии завершены. Город возвращается к привычной жизни", - написал 25 сентября в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он отметил, что автомобильное движение идёт в обычном режиме, восстановлены железнодорожное и авиасообщение полностью восстановлены, отмечается в сообщении.

Копайгородский отметил, что непогода не помешала проведению заездов что территорию проведения «Формулы-1», где 25 сентября проходила квалификация перед «королевскими гонками».

Курорты Сочи работают в штатном режиме, в прибрежной части города пляжи остаются закрытыми, отметил мэр.

Действие циклона на Кубани ослабевает, сообщило сегодня главное управления МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте. Из-за сильных дождей было подтоплено 25 дворов в Анапе и Апшеронске, а также четыре домовладения в Апшеронске и Сочи, информировало ведомство.

"На данный момент подтопленных территорий и домовладений нет <...> движение (автотранспорта) организовано в штатном режиме", - сообщил мэр.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Сочи сегодня днем будет идти слабый дождь при температуре воздуха +16 градусов. Скорость ветра- пять метров в секунду. В ночь на 27 сентября слабый дождь не прекратится, температура составит +12 градусов, скорость ветра снизится до четырех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.