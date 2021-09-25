80 пунктов временного размещения подготовлены на Кубани в связи с непогодой

25 сентября 2021, 19:27

На территории Краснодарского края действует циклон, спасатели подготовили 80 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч человек, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, на Кубани идут сильные дожди, сопровождающиеся ветром до 20 метров в секунду с формированием смерчей.

Десять муниципальных образований переведены в режим повышенной готовности. Эвакуация людей не требуется. В регионе приостановлены соревнования по парусной регате, на контроле находится обеспечение безопасности проведения "Формулы-1", пишет со ссылкой на МЧС России "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что сегодня утром в связи с затоплением проезжей части было ограничено движение на участке федеральной автодороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия. Позднее движение было восстановлено. На трассе Джубга - Сочи после камнепада организовано реверсивное движение.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Краснодаре сегодня в течение дня идет дождь, температура воздуха +15 градусов. Ночью дождь усилится, температура понизится до +14 градусов. Ветер скоростью от 4 до 5 метров в секунду. 26 сентября осадков не ожидается, температура повысится до +19, ветер усилится до 7 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.