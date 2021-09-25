Камнепад осложнил ситуацию на трассе Джубга - Сочи

25 сентября 2021, 16:19

На трассе Джубга - Сочи после камнепада организовано реверсивное движение. Дорожные службы устраняют последствия ЧП.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром в связи с затоплением проезжей части было ограничено движение на участке федеральной автодороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия. Позднее движение было восстановлено.

"На трассе А147 Джубга - Сочи в районе поселка Головинка произошел камнепад, спровоцированный подвижками переувлажненного грунта, избыточно нагрузившего выход скальных пород", - цитирует пресс-службу ФКУ "Упрдор Черноморье" "Интерфакс".

По данным Упрдора, для проезда перекрыта одна из двух полос, организовано реверсивное движение.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Сочи сегодня в течение дня и ночью будет идти сильный дождь при температуре воздуха +15 градусов. Скорость ветра возрастет с 8 до 10 метров в секунду. 26 сентября ожидается слабый дождь, температура составит +16 градусов, скорость ветра снизится до 5 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.