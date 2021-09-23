Около 146 тысяч человек остались без электричества в Дагестане

23 сентября 2021, 11:32

Непогода привела к отключениям в распределительных электросетях из-за чего около 146 тысяч жителей Дагестана остались без электроснабжения, сообщило сегодня Минэнерго.

Из-за дождя и сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду в Дагестане с 08.00 мск 23 сентября происходят отключения в распределительных электросетях, сообщило ведомство на своем сайте.

"Без электроснабжения остаются около 146 000 человек. Мощность отключённых потребителей – 69,5 МВт. Ведутся восстановительные работы", – передало министерство.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана ранее потребовали от чиновников разобраться с проблемами в сфере ЖКХ. Так, 23 марта жители каспийчане пожаловались на качество воды из водопровода. А 24 июля жители Дагестанских Огней вышли на акцию протеста, потребовав устранить перебои с подачей воды и электричества.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", скорость ветра в Махачкале 23 сентября составит 2 метра в секунду, ожидается слабый дождь, днем температура воздуха составит +19 градусов. В ночь на 24 сентября скорость ветра возрастет до 3 метров в секунду, ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +17 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.