22 сентября 2021, 07:30
Три человека погибли при пожаре в Ставрополе
При тушении пожара в многоэтажном жилом доме в Ставрополе три человека обнаружены погибшими. Из дома были эвакуированы 20 жильцов, сообщили спасатели.
Пожар произошел в одной из квартир 10-этажного жилого дома.
"В 01.35 мск произошел пожар в квартире на последнем этаже десятиэтажного жилого дома по улице Тухачевского, 15. Входную дверь пришлось вскрывать. Обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы Управления МЧС по Ставрополью.
Спасатели эвакуировали из многоэтажки 20 человек, возгорание ликвидировано, передал сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления МЧС по Ставрополью.
"Кавказский узел" также писал, что 16 июля 40 человек были эвакуированы из многоквартирного дома в Ставрополе из-за сильного задымления, возникшего в результате замыкания электропроводки.
"Жильцы ставропольской многоэтажки вернулись в квартиры после пожара", "Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе", "Власти пообещали компенсации ставропольским погорельцам".
Автор: "Кавказский узел"
22 сентября 2021, 09:29
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