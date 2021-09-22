Три человека погибли при пожаре в Ставрополе

22 сентября 2021, 07:30

При тушении пожара в многоэтажном жилом доме в Ставрополе три человека обнаружены погибшими. Из дома были эвакуированы 20 жильцов, сообщили спасатели.

Пожар произошел в одной из квартир 10-этажного жилого дома.

"В 01.35 мск произошел пожар в квартире на последнем этаже десятиэтажного жилого дома по улице Тухачевского, 15. Входную дверь пришлось вскрывать. Обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы Управления МЧС по Ставрополью.

Спасатели эвакуировали из многоэтажки 20 человек, возгорание ликвидировано, передал сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления МЧС по Ставрополью.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июля 40 человек были эвакуированы из многоквартирного дома в Ставрополе из-за сильного задымления, возникшего в результате замыкания электропроводки.