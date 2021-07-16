Жильцы девятиэтажки в Ставрополе эвакуированы из-за пожара

16 июля 2021, 03:04

40 человек эвакуированы из многоквартирного дома в Ставрополе из-за сильного задымления, возникшего в результате замыкания электропроводки, сообщили спасатели.

По предварительным данным, задымление в многоквартирном доме произошло из-за замыкания электропроводки в подъезде на седьмом этаже.

Спасатели эвакуировали 40 человек из многоэтажного дома в Ставрополе из-за сильного задымления, сообщило сегодня на своем сайте издание "Вечерний Ставрополь" со ссылкой на управление МЧС по Ставропольскому краю.

Речь идет о девятиэтажном доме на улице Ворошилова, уточнил "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по Ставропольскому краю. "Расчеты газодымозащитной службы проводят разведку, выявляя источник сильного задымления", – приведено в публикации сообщение ведомства.

Возгорания не выявлено, уточнили спасатели. О пострадавших в информации не сообщается.

"Кавказский узел" также писал, что 7 марта 20 человек были эвакуированы из-за пожара в девятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе. Спасатели уточнили, что обошлось без погибших и пострадавших.