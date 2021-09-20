Игорь Хорошилов. Фото Елена Колмыкова https://voicedaily.ru/zaderzhan-glavred-portala-voicedaily-igor-horoshilov/

20 сентября 2021, 22:00

Игорь Хорошилов арестован на 10 суток

Суд в Ростове-на-Дону вновь поместил под стражу редактора издания "Голос"* Игоря Хорошилова, признав его виновным в демонстрации символики экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", сегодня редактор издания "Голос"* Игорь Хорошилов был задержан на выходе из спецприемника в Ростове-на-Дону, где отбывал 10-дневный административный арест за публикацию в Facebook.  

10 сентября ростовский журналист Игорь Хорошилов был задержан по подозрению в распространении экстремистских материалов. Активист Леонид Санкин сообщил, что задержание Хорошилова связано с постом журналиста об "Умном голосовании" в Facebook. 13 сентября Ростовский областной суд отказался удовлетворить жалобу защиты и оставил в силе решение об аресте Хорошилова на 10 суток. Высокопоставленные чиновники считают Хорошилова причастным к критическим публикациям в Telegram-каналах, указал адвокат журналиста Евгений Беркович. Вопреки предположениям чиновников, Хорошилов не имеет отношения к этим публикациям, рассказал автор Telegram-каналов Сергей Резник. 

На видео, опубликованном 10 сентября на YouTube-канале "Ростовская область сегодня", Хорошилов, находясь в отделении полиции, говорит, что отказывается показывать содержимое своих карманов и выполнять иные действия в отсутствие адвоката. Силовик в ответ угрожает ему еще одним административным делом.

Хорошилов был повторно обвинен по статье о публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Объединённой пресс-службы судов Ростовской области.

Из материалов дела следует, что Хорошилов, "находясь по адресу: Ростов-на-Дону, улица Советская, 16 (в непосредственной близости от административного здания отдела полиции седьмого УМВД России по Ростову-на-Дону), используя персональную Интернет-страницу в социальной сети Facebook, разместил графическое изображение, содержащее атрибутику и информацию об "Умном голосовании", являющимся проектом некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*", - сообщил он.

Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону поместил его под стражу на 10 суток, сообщили в пресс-службе.

Отметим, максимальный срок ареста по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (о публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций) - 15 суток.

Комментариями от Игоря Хорошилова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно узнать на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Материалы о выборах в Ростовской области и других регионах "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Активистка Султанбегова отпущена из полиции в Краснодаре", "Кубанская сторонница Навального пожаловалась на условия административного ареста", "Аналитики усомнились в независимости кандидатов от "Умного голосования" на Ставрополье".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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