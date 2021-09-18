Наблюдатели сообщили о принуждении бюджетников к голосованию в Сочи

18 сентября 2021, 03:18

В первый день голосования на избирательные участки в Сочи в основном пришли избиратели с приглашениями от предприятий, они ставили отметки в бюллетенях, снимали это на камеру и кому-то отправляли, сообщили члены избирательных комиссий и наблюдатели. Власти таким образом используют административный ресурс, чтобы продвинуть нужных кандидатов, считают они.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября наблюдатели и депутат Александр Коровайный сообщили, что на избирательных участках Кубани были зафиксированы массовый подвоз избирателей и нарушения при заполнении документов. Доверенное лицо кандидата от КПРФ Ростислав Щербаков подал две жалобы на нарушения при голосовании в Анапе и подвергся нападению на выходе из участка.

Кубанские избиратели еще 15 сентября заявили о принуждении к голосованию на работе. Бюджетников и работников предприятий в Краснодарском крае заставляют открепляться от избирательных участков по месту жительства и голосовать по месту работы, что позволяет контролировать явку, утверждали представители партий. Кубань находится в первой пятерке регионов с наибольшим количеством жалоб на нарушения, сообщил активист движения "Голос"* Давид Канкия.

17 сентября корреспондент "Кавказского узла" посетила три УИКа № 46-30 № 46-09 и № 45-20. На всех УИКах приходили работники различных предприятий с приглашениями. В основном это были молодые люди. На вопросы корреспондента они отвечали скупо, говорили, что им «сказали на работе проголосовать».

Владимир сказал корреспонденту "Кавказского узла", что он проголосовал для отчета и начальник попросил его прислать фото. Он сказал, что заполнил бюллетени так, как ему сказали. «[Кандидата] знаю только по плакатам. Огромные баннеры (висят) по всему городу. Пару раз видел по ТВ. Мне личного ничего плохого и ничего хорошего он не сделал. Но все говорят, что он победит. Я в выборы не верю и не ходил бы, но боюсь увольнения», - пояснил Владимир.

Домкомы на Мамайке пожаловались корреспонденту «Кавказского узла», что председатель ТОС призывает в соцсетях домкомов собирать жильцов многоквартирных домов и вести их на УИКи голосовать за представителя партии власти.

Председатель ТОС "Мамайка" Надежда Овчинникова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что собрала в соцсети группу, в которой "призывает проявить свою гражданскую позицию и проголосовать за самую стабильную партию и стабильного депутата от "Единой России".

По данным избиркома Сочи, 17 сентября проголосовало около 50 000 человек. Всего в Сочи зарегистрировано 372 971 избиратель, 98 272 из них находятся в Адлере, 72 125 в Лазаревском, 76 430 - в Хосте и 126 124 в Центральном районе города. Из общего числа проголосовавших 15 000 отдали свои голоса на дому, сообщается на сайте избиркома.

Зависимые члены избиркомов подрывают доверие к выборам

Член избиркома Сочи с правом решающего голоса от партии КПРФ Игорь Васильев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что «избирком Сочи не принимает участия в выборах в Госдуму, о чем он узнал накануне выборов. «Я задал вопрос председателю: имею ли я право как член избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) с правом решающего голоса явиться на любой УИК или ТИК в качестве контролирующего вышестоящего органа и проверить законность проведения процедуры выборов в Госдуму. Ответ председателя ИКМО был отрицательным. Я был поставлен в известность, что я ни на что не имею право... Поэтому в выборах я буду принимать участие только как избиратель», - рассказал Васильев.

Главная беда всех выборных компаний - это зависимые от партии власти члены комиссий и их председатели, которые в большинстве своем все - муниципальные служащие. «Эти люди не могут сказать нет тем, кто им платит зарплату. Иначе они сами останутся без работы», - считает он.

«Я не верю в честные выборы. Они невозможны с комиссиями, в которых почти все сто процентов председателей 238 УИКов и четырех ТИКов - это члены партии "Единая Россия", зависимые от административного ресурса правящей партии. Разговариваю с людьми, провожу опросы. Все высказываются за КПРФ, за "Яблоко", но побеждает почему-то все время "Единая Россия"... От разных партий есть у нас и наблюдатели, и члены, но УИКи и ТИКи закрываются в 20 вечера. Ночью наблюдателей нет. Хотя должны быть, потому что единственный полицейский, который якобы охраняет сейф, тоже зависим от административного ресурса», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист, военный пенсионер Сергей Берносовский.

Наблюдатель за выборами в Госдуму от партии КПРФ Илона Борисова Кондакова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не верит в частное голосование. "Голосование три дня, и я четко понимаю, за три дня будут вбросы, нарушения... Да и онлайн голосованию я не доверяю», - отметила она.

Заместитель председателя ТИК "Центральное," член "Единой России" Вадим Белоус рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 17 сентября на участке проголосовали 12 402 человека, поступила одна жалоба. По его словам, она пока рассматривается на первом уровне в УИКе, если она не будет разрешена, тогда ею займутся члены ТИКа. Белоус рассказал, что все УИКи в городе полиция охраняет круглосуточно.

"У нас проголосовали (17 сентября) 92 человека. Голосовали в основном по приглашениям от предприятий, учреждений, организаций. Поступило всего три заявки на надомное голосование", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член комиссии с правом решающего голоса в УИК № 45 -20 на Мацесте Ирэн Ильенкова. Он предположила, что именно в этих приглашениях кроется проблема понуждения голосовать за нужного партии власти кандидата. "Его плакаты и баннеры расклеены по всему городу, и я не сомневаюсь, что именно этот кандидат опять пройдет в Госдуму», - уверена Ильенкова.

"Все проблемы начинаются с надомного голосования, где пожилые люди ставят галочки за тех, о ком так массированно рассказывают ежедневно по ТВ. Есть молодые люди, которые приходят на УИК и голосуют, за кого надо, потому что их «попросили» руководители. Эти люди являются заложниками ситуации. Я наблюдала, как они приходят с какими-то карточками, которые затем сдают женщине, сидящей рядом с участковой избирательной комиссией. Все они работники каких-то организаций. Многие фотографировались в кабинках... полагаю, что тут же отправляли своему руководству. Это зависимые молодые люди. У многих кредиты, дети. Потерять для них работу - потерять средства существования для себя и семьи. Полагаю, что за счет людей, которые работают в муниципальных структурах, и держится эта власть много лет», - считает член комиссии от КПРФ на УИКе № 46-09 Людмила Лиманская.

Она исключила, что члены комиссии ночью будут приходить на УИК и что-либо тасовать, подменять голоса. "Я больше склоняюсь к тому, что избирателей просто принуждают голосовать за нужных кандидатов», - пояснила Лиманская. Она рассказала что на этом УИКе в течении дня 17 сентября проголосовало 293 человека из более полутора тысяч потенциальных избирателей.

Ее коллега по партии Лариса Кударенко, член комиссии на УИКе № 46-30, рассказала что в первый день голосования из 1961 потенциальных избирателей проголосовали 133. Она считает что пока не изменится сознание людей, "пока они не поймут, что... никто не имеет права влиять на их выбор, до тех пор выборы будут не настоящие, и власть будет манипулировать зависимыми от нее людьми".

Новости о предстоящих выборах в Краснодарском крае и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".